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Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения
Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения
Курорты Южного берега Крыма, в числе которых Ялта, Алупка, Алушта и ряд других населенных пунктов утверждены в список курортов федерального значения. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T15:22
2024-07-25T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Курорты Южного берега Крыма, в числе которых Ялта, Алупка, Алушта и ряд других населенных пунктов утверждены в список курортов федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.Уточнятся, что в список среди прочих российских курортов включены: Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, а также курорты ЮБК: Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта."В утвержденный перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность. Она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в перечень включены 55 курортов федерального значения. Также в утвержденный список вошел один курортный регион – Кавказские минеральные воды. В него вошли Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край", - говорится в сообщении.", - говорится в сообщении пресс-службы Кабина, которое приводит Интерфакс.Как следует из распоряжения главы правительства Михаила Мишустина об утверждении перечня, оно вступает в силу 1 сентября 2024 года.Перечень необходим для разграничения подведомственности курортов, пояснили в пресс-службе.Ранее председатель парламента республики Владимир Константинов сообщил, что средний уровень заполняемости крымских отелей и санаториев на середину июля составляет порядка 55 процентов.По информации министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, Крым с начала года посетилипорядка двух миллионов туристов, при этом свыше 30% от всего пассажиропотока приезжают на полуостров по железной дороге.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил пересадить туристов на российские автобусыВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озероЧем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристов
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Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения

Южный берег Крыма утвердили в список курортов федерального значения

15:22 25.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Курорты Южного берега Крыма, в числе которых Ялта, Алупка, Алушта и ряд других населенных пунктов утверждены в список курортов федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.
Уточнятся, что в список среди прочих российских курортов включены: Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, а также курорты ЮБК: Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта.
"В утвержденный перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность. Она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в перечень включены 55 курортов федерального значения. Также в утвержденный список вошел один курортный регион – Кавказские минеральные воды. В него вошли Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край", - говорится в сообщении.", - говорится в сообщении пресс-службы Кабина, которое приводит Интерфакс.
Как следует из распоряжения главы правительства Михаила Мишустина об утверждении перечня, оно вступает в силу 1 сентября 2024 года.
Перечень необходим для разграничения подведомственности курортов, пояснили в пресс-службе.
Ранее председатель парламента республики Владимир Константинов сообщил, что средний уровень заполняемости крымских отелей и санаториев на середину июля составляет порядка 55 процентов.
По информации министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, Крым с начала года посетилипорядка двух миллионов туристов, при этом свыше 30% от всего пассажиропотока приезжают на полуостров по железной дороге.
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