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Чем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристов

Чем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристов - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Чем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристов

На курортах Запорожской области за первый месяц лета отдохнуло 50 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T21:14

2024-07-18T21:14

2024-07-18T21:14

евгений балицкий

новости

запорожская область

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туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. На курортах Запорожской области за первый месяц лета отдохнуло 50 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.На туристических базах Запорожской области также остаются с ночевкой автотуристы, которые едут по сухопутному пути в Крым. Впервые после 2021 года открыт "Экстрим-парк" и дельфинарий в Кирилловке, а в Бердянске – зоопарк."До 26 июля Министерство спорта и туризма Запорожской области проводит конкурс на предоставление единой субсидии на поддержку развития туристской инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета выделено 77 миллионов рублей", – написал Балицкий.Продолжается легализация отелей и турбаз. В сравнении с 2023 годом количество работающих объектов увеличилось в три раза – до 330, сообщил губернатор. Учитывая растущий спрос на курорты региона, до конца летнего сезона свои двери могут открыть еще несколько объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнесаВ Запорожской области начали строить детскую больницуМелитопольский район готов принимать туристов – власти

запорожская область

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евгений балицкий, новости, запорожская область, новые регионы россии, туризм