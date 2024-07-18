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Чем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристов
Чем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристов - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Чем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристов
На курортах Запорожской области за первый месяц лета отдохнуло 50 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T21:14
2024-07-18T21:14
2024-07-18T21:14
евгений балицкий
новости
запорожская область
новые регионы россии
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. На курортах Запорожской области за первый месяц лета отдохнуло 50 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.На туристических базах Запорожской области также остаются с ночевкой автотуристы, которые едут по сухопутному пути в Крым. Впервые после 2021 года открыт "Экстрим-парк" и дельфинарий в Кирилловке, а в Бердянске – зоопарк."До 26 июля Министерство спорта и туризма Запорожской области проводит конкурс на предоставление единой субсидии на поддержку развития туристской инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета выделено 77 миллионов рублей", – написал Балицкий.Продолжается легализация отелей и турбаз. В сравнении с 2023 годом количество работающих объектов увеличилось в три раза – до 330, сообщил губернатор. Учитывая растущий спрос на курорты региона, до конца летнего сезона свои двери могут открыть еще несколько объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнесаВ Запорожской области начали строить детскую больницуМелитопольский район готов принимать туристов – власти
запорожская область
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, новости, запорожская область, новые регионы россии, туризм
Чем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристов
Курорты Запорожской области приняли 50 тысяч туристов за месяц – Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. На курортах Запорожской области за первый месяц лета отдохнуло 50 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Туристы выбирают Бердянск, Приморск и Кирилловку. Наши курорты рады принимать гостей из республик Донбасса, из Новороссии и Крыма. А операторы Ростовской области наращивают поток по турам выходного дня из Таганрога", – написал он в своем Telegram-канале.
На туристических базах Запорожской области также остаются с ночевкой автотуристы, которые едут по сухопутному пути в Крым. Впервые после 2021 года открыт "Экстрим-парк" и дельфинарий в Кирилловке, а в Бердянске – зоопарк.
"До 26 июля Министерство спорта и туризма Запорожской области проводит конкурс на предоставление единой субсидии на поддержку развития туристской инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета выделено 77 миллионов рублей", – написал Балицкий.
Продолжается легализация отелей и турбаз. В сравнении с 2023 годом количество работающих объектов увеличилось в три раза – до 330, сообщил губернатор. Учитывая растущий спрос на курорты региона, до конца летнего сезона свои двери могут открыть еще несколько объектов.
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