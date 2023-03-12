https://crimea.ria.ru/20230312/melitopolskiy-rayon-gotov-prinimat-turistov--vlasti-1127487256.html

Мелитопольский район готов принимать туристов – власти

Мелитопольский район готов принимать туристов – власти - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Мелитопольский район готов принимать туристов – власти

Курорты Мелитопольского района Запорожской области готовы принимать туристов. Об этом сообщил глава ВГА района Андрей Сигута в ходе встречи в мультимедийном... РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T11:15

2023-03-12T11:15

2023-03-12T11:15

мелитопольский район

андрей сигута

отдых

запорожская область

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Курорты Мелитопольского района Запорожской области готовы принимать туристов. Об этом сообщил глава ВГА района Андрей Сигута в ходе встречи в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Жизнь в новых регионах глазами РИА Новости Крым >>"Наши курорты были (готовы) и в прошлом году принимать туристов. В этом году особенно. И теплое Азовское море, и побережье Бердянска и Кирилловки готовятся к тому, чтобы у нас были отдыхающие", – сказал Сигута.По его словам, спрос у туристов есть уже сейчас.Он отметил, что после запуска железнодорожного сообщения трудностей с прибытием отдыхающих не будет никаких: в этот край уже сегодня влюбляются те, кто его видят."Я вижу, как приезжают – вот даже военнослужащие, которые находятся на нашей территории, – они влюбляются в наш край, потому что он богат и лесом, и степью, и лиманами. Это свой определенный климат, он где-то схож с крымским. Ну и плюс, конечно же, наше море", - отметил Сигута.В августе член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщал о том, что курорты Запорожской области, в частности Бердянск и Приморск, ежегодно готовы принимать 5-7 миллионов туристов. Переговоры с потенциальными инвесторами уже идут, есть заинтересованные в развитии туристической отрасли региона. Кроме того, в планах есть создание государственного унитарного предприятия "Курорты Запорожского края". Мелитопольскому району Запорожской области, как и другим новым субъектам страны, отведено два года для полноценного вхождения в правовое поле Российской Федерации. Но уже сейчас, несмотря на продолжающиеся военные действия, регионы строят новую жизнь: налаживают программы поддержки разных отраслей экономики, перестраивают системы образования и здравоохранения, занимаются решением социально-бытовых проблем населения.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыхаКак херсонские фермеры повлияли на цены в Крыму: что говорят на рынках Как защищен Мелитопольский район от обстрелов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230310/melitopolskiy-rayon-nakormit-rossiyu-chereshney-1127472255.html

мелитопольский район

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитопольский район, андрей сигута, отдых, запорожская область, новые регионы россии, общество, новости