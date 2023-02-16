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Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха

Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха

Город на Арабатской стрелке возводят быстрыми темпами, степень готовности ряда объектов высокая. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T17:38

2023-02-16T17:38

2023-02-16T17:39

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ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Город на Арабатской стрелке возводят быстрыми темпами, степень готовности ряда объектов высокая. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Владимир Сальдо.О старте строительства города, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил 1 февраля. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.В качестве примера Сальдо привел возрождение Советским Союзом городов после Великой Отечественной войны."Как было тяжело стране, чего-то не хватало, продукты были по карточкам, но руководство начало строительство в Херсонской области Каховской ГЭС, которая обеспечивает теперь водой все Причерноморье и северный Крым. Тогда же были засажены лесами пустынные ранее места. Все это сказалось на экономике и благосостоянии людей", - отметил он.Почему для города выбрали Арабатскую стрелкуАрабатская стрелка представляет собой песчаную косу протяженностью около 113 километров и шириной до восьми километров. Она отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области. Таким образом, территория уникально сочетает в себе природные, лечебные и рекреационные факторы."Арабатская стрелка выбрана не зря – это одно из самых привлекательных мест для бизнеса. Уже сейчас многие структуры интересуются этой землей. Пройдет совсем немного времени и здесь будет полный аншлаг, как только начнут подниматься здания и сооружения", - уверен Сальдо.Инвесторы начали проявлять интерес к развитию инфраструктуры и строительству здесь жилья еще на этапе проектирования.Город "под ключ"Новые дома вырастают в целые кварталы буквально на глазах. Первые здания правительственного квартала могут быть готовы для размещения уже в ближайшие месяцы, проинформировал врио губернатора Херсонской области."Два-три месяца и уже будут первые здания предоставлены под размещение различного рода управленческих структур – как федеральных, так и территориальных органов", - сказал он.В работах задействованы строители, которые зарекомендовали себя в Мариуполе. Там, в серьезно поврежденном в ходе боевых действий донецком городе, уже "выросли" новые микрорайоны, спасательный центр МЧС, многофункциональный медицинский центр. Последний, кстати, был построен под ключ всего за 84 дня. И теперь опытные работники возводят новый город на Херсонщине."Сейчас здесь задействован подрядчик, который выполняет работы от проекта до ключа – это самая лучшая форма. Но вместе с генеральным подрядчиком будет работать большое количество смежников. И качество работ будет приниматься у них по самой строгой схеме. То, что сейчас уже начаты работы – то это ребята, которые зарекомендовали себя в Мариуполе. Пока претензии есть только к срокам, по ним будем давить. Я сам, как строитель, знаю, что вопрос сроков надо держать на строгом контроле", - добавил Владимир Сальдо.Крым – не конкурент, а другНовый город на Арабатской стрелке не будет конкурировать с Крымом за турпоток, уверен руководитель Херсонской области. Полуостров известен и популярен еще с давних времен, в то время как приморский городок в Херсонской области станет для многих открытием."Крым – это Крым. Это изведанная часть, люди о нем знают. А это – те затерянные уголочки, которые скрывались от большого количества глаз. Поэтому Херсонская область, обладая огромнейшей протяженностью прибрежной зоны – это и Черное, и Азовское моря – дает возможность развиваться еще больше туристическому направлению. Много заповедников на территории Херсонской области. И они все расположены в таких вот местах. Крым в данном случае получит еще больше возможностей для развития вместе с нами, а мы – вместе с Крымом", - заключил Владимир Сальдо.

https://crimea.ria.ru/20230211/gorod-na-arabatskoy-strelke-khusnullin-rasskazal-o-novom-etape-stroyki-1126924185.html

https://crimea.ria.ru/20230108/kirienko-rasskazal-kakim-budet-novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-1126297529.html

https://crimea.ria.ru/20221228/novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-budet-rasschitan-na-30-tysyach-zhiteley-1126180451.html

https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

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Сальдо о городе на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха Сальдо о городе на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха 2023-02-16T17:38 true PT2M41S

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