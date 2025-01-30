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10 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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10 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев
10 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев - РИА Новости Крым, 30.01.2025
10 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия подъездных путей к жилым домам на двух лицах в Севастополе. Об этом... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T14:46
2025-01-30T14:49
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия подъездных путей к жилым домам на двух лицах в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр СК России.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жильцы почти полусотни домов на улицах Скалистая и Жерве испытывают определенные трудности из-за отсутствия подъездных путей к их домам.В этой ситуации местные жители, в том числе пенсионеры, инвалиды и семьи с маленькими детьми вынуждены пешком идти по крутому склону, чтобы попасть в детские сады, школы, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", - отметили в СК.Ранее глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи в Феодосии, которую до сих пор не переселили из подлежащего сносу аварийного дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В феодосийской школе валится потолок – СК и прокуратура ведут проверкиЖители проблемного дома в Севастополе получили документы на жильеБастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в Севастополе
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма
10 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев

В Севастополе жители почти 50 домов жалуются на отсутствие дороги 10 лет

14:46 30.01.2025 (обновлено: 14:49 30.01.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРассмотрение вопроса о продлении срока ареста А. Навальному
Рассмотрение вопроса о продлении срока ареста А. Навальному - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия подъездных путей к жилым домам на двух лицах в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жильцы почти полусотни домов на улицах Скалистая и Жерве испытывают определенные трудности из-за отсутствия подъездных путей к их домам.
"На протяжении десяти лет подъездная дорога к жилым зданиям, расположенным в гористой местности, отсутствует, из-за чего проезд автомобилей граждан и транспортных средств экстренных служб невозможен", - говорится в сообщении.
В этой ситуации местные жители, в том числе пенсионеры, инвалиды и семьи с маленькими детьми вынуждены пешком идти по крутому склону, чтобы попасть в детские сады, школы, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", - отметили в СК.
Ранее глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи в Феодосии, которую до сих пор не переселили из подлежащего сносу аварийного дома.
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