https://crimea.ria.ru/20250130/v-sevastopole-net-dorogi-k-50-domam-na-gore--sk-nachal-proverku-1143805837.html

10 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев

10 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев - РИА Новости Крым, 30.01.2025

10 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия подъездных путей к жилым домам на двух лицах в Севастополе. Об этом... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T14:46

2025-01-30T14:46

2025-01-30T14:49

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия подъездных путей к жилым домам на двух лицах в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр СК России.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жильцы почти полусотни домов на улицах Скалистая и Жерве испытывают определенные трудности из-за отсутствия подъездных путей к их домам.В этой ситуации местные жители, в том числе пенсионеры, инвалиды и семьи с маленькими детьми вынуждены пешком идти по крутому склону, чтобы попасть в детские сады, школы, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", - отметили в СК.Ранее глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи в Феодосии, которую до сих пор не переселили из подлежащего сносу аварийного дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В феодосийской школе валится потолок – СК и прокуратура ведут проверкиЖители проблемного дома в Севастополе получили документы на жильеБастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в Севастополе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма