https://crimea.ria.ru/20250121/zhiteli-problemnogo-doma-v-sevastopole-poluchili-dokumenty-na-zhile-1143543211.html

Жители проблемного дома в Севастополе получили документы на жилье

Жители проблемного дома в Севастополе получили документы на жилье - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Жители проблемного дома в Севастополе получили документы на жилье

В Севастополе вручили первые свидетельства на право собственности жителям проблемного дома на улице Артдивизионовской, которые не могли получить документы на... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T19:39

2025-01-21T19:39

2025-01-21T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе вручили первые свидетельства на право собственности жителям проблемного дома на улице Артдивизионовской, которые не могли получить документы на жилье уже более семи лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По данным губернатора, этот дом начали строить еще до 2014 года. Тогда у застройщика не было технических условий на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электричества. Участок земли, на котором построено здание, частично заходит за красные линии автодороги.В доме много лет не было газа, существовали перебои с водой и электричеством."Люди, приобретая жилье, не сразу понимали, что объект проблемный, ведь застройщик еще несколько лет кормил всех обещаниями — "за полгода все решится!". В 2016 году по решению суда дом даже оказался под угрозой сноса", - продолжил Михаил Развожаев.Решением вопроса с документацией занялась специальная комиссия правительства Севастополя по проблемным домам. Параллельно в доме устраняли недоработки строителей.Всего в доме 120 квартир, жители которых скоро получат свидетельства о праве собственности, заверил губернатор.Расследованием деятельности недобросовестных застройщиков занималась прокуратура. В ходе следствия было установлено, что они, не имея разрешительных документов на строительство, заключали договоры о внесении паевых взносов в кооператив и дальнейшем предоставлении им жилья в трех строящихся многоквартирных домах по ул. Артдивизионовской. При этом руководители кооператива не выполнили взятые на себя обязательства и обманом похитили деньги пайщиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейЗастройщик украл миллионы у дольщиков в СевастополеВ Севастополе более 20 семей остались без жилья: Бастрыкин требует доклад

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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