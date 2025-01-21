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Жители проблемного дома в Севастополе получили документы на жилье
Жители проблемного дома в Севастополе получили документы на жилье - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Жители проблемного дома в Севастополе получили документы на жилье
В Севастополе вручили первые свидетельства на право собственности жителям проблемного дома на улице Артдивизионовской, которые не могли получить документы на... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T19:39
2025-01-21T19:39
2025-01-21T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе вручили первые свидетельства на право собственности жителям проблемного дома на улице Артдивизионовской, которые не могли получить документы на жилье уже более семи лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По данным губернатора, этот дом начали строить еще до 2014 года. Тогда у застройщика не было технических условий на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электричества. Участок земли, на котором построено здание, частично заходит за красные линии автодороги.В доме много лет не было газа, существовали перебои с водой и электричеством."Люди, приобретая жилье, не сразу понимали, что объект проблемный, ведь застройщик еще несколько лет кормил всех обещаниями — "за полгода все решится!". В 2016 году по решению суда дом даже оказался под угрозой сноса", - продолжил Михаил Развожаев.Решением вопроса с документацией занялась специальная комиссия правительства Севастополя по проблемным домам. Параллельно в доме устраняли недоработки строителей.Всего в доме 120 квартир, жители которых скоро получат свидетельства о праве собственности, заверил губернатор.Расследованием деятельности недобросовестных застройщиков занималась прокуратура. В ходе следствия было установлено, что они, не имея разрешительных документов на строительство, заключали договоры о внесении паевых взносов в кооператив и дальнейшем предоставлении им жилья в трех строящихся многоквартирных домах по ул. Артдивизионовской. При этом руководители кооператива не выполнили взятые на себя обязательства и обманом похитили деньги пайщиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейЗастройщик украл миллионы у дольщиков в СевастополеВ Севастополе более 20 семей остались без жилья: Бастрыкин требует доклад
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севастополь, михаил развожаев, жилье, жилье в крыму, общество, новости севастополя, крым, новости крыма
Жители проблемного дома в Севастополе получили документы на жилье
В Севастополе жители проблемной многоэтажки спустя семь лет получили право собственности
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе вручили первые свидетельства на право собственности жителям проблемного дома на улице Артдивизионовской, которые не могли получить документы на жилье уже более семи лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Продолжаем системно решать вопрос с проблемными домами в Севастополе. Сегодня вручил свидетельства на право собственности первым восьми жителям ЖСК "Корабел" на Артдивизионовской: люди не могли получить документы с 2018 года", - написал он.
По данным губернатора, этот дом начали строить еще до 2014 года. Тогда у застройщика не было технических условий на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электричества. Участок земли, на котором построено здание, частично заходит за красные линии автодороги.
В доме много лет не было газа, существовали перебои с водой и электричеством.
"Люди, приобретая жилье, не сразу понимали, что объект проблемный, ведь застройщик еще несколько лет кормил всех обещаниями — "за полгода все решится!". В 2016 году по решению суда дом даже оказался под угрозой сноса", - продолжил Михаил Развожаев.
Решением вопроса с документацией занялась специальная комиссия правительства Севастополя по проблемным домам. Параллельно в доме устраняли недоработки строителей.
"Выполнили аварийные работы по демонтажу и восстановлению крыши здания, фасада, по усилению несущих конструкций, заново собрали систему газоснабжения, чтобы дом был безопасным и соответствовал всем нормативным требованиям", - отметил Развожаев.
Всего в доме 120 квартир, жители которых скоро получат свидетельства о праве собственности, заверил губернатор.
Расследованием деятельности недобросовестных застройщиков занималась прокуратура
. В ходе следствия было установлено, что они, не имея разрешительных документов на строительство, заключали договоры о внесении паевых взносов в кооператив и дальнейшем предоставлении им жилья в трех строящихся многоквартирных домах по ул. Артдивизионовской. При этом руководители кооператива не выполнили взятые на себя обязательства и обманом похитили деньги пайщиков.
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