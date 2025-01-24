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В феодосийской школе валится потолок – СК и прокуратура ведут проверки
В феодосийской школе валится потолок – СК и прокуратура ведут проверки - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В феодосийской школе валится потолок – СК и прокуратура ведут проверки
В феодосийской специализированной школе №2 с углубленным изучением английского языка протекает кровля, из-за чего осыпаются потолки в некоторых кабинетах... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T10:32
2025-01-24T10:32
2025-01-24T10:32
феодосия
гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В феодосийской специализированной школе №2 с углубленным изучением английского языка протекает кровля, из-за чего осыпаются потолки в некоторых кабинетах. Следком и прокуратура организовали проверки.В прокуратуру обратились родители учеников с жалобами на ненадлежащее состояние школы.15 января городской суд удовлетворил иск прокурора Феодосии, на местную администрацию возложена обязанность по обеспечению проведения капитального ремонта."После вступления решения суда в законную силу, прокуратура города проконтролирует его фактическое исполнение", - добавили в ведомстве.Вместе с тем в соцсетях появилась информация, что здание школы не ремонтируется."В Telegram-каналах сообщалось, что здание одной школы находится в ненадлежащем состоянии, сроки проведения ремонта затянуты. При этом отмечается, что в двух помещениях классов уже обваливается потолок. По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка", - сообщили в СК, добавив, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.В рамках этой проверки следователи дадут оценку деятельности должностных лиц. Будут установлены обстоятельства, по которым не были приняты меры для своевременного ремонта кровли.Ранее сообщалось также, что в поселке Приморской Феодосийского региона жители аварийного двухэтажного жилого дома 1949 года постройки добиваются переселения. Состояние объекта вызывает серьезные опасения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители проблемного дома в Севастополе получили документы на жильеВ Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи Более 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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феодосия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, школа
В феодосийской школе валится потолок – СК и прокуратура ведут проверки
В Крыму прокуратура и СК провели проверки в школе с обвалившимися потолками
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В феодосийской специализированной школе №2 с углубленным изучением английского языка протекает кровля, из-за чего осыпаются потолки в некоторых кабинетах. Следком и прокуратура организовали проверки.
В прокуратуру обратились родители учеников с жалобами на ненадлежащее состояние школы.
"Установлено, что в части кабинетов потолки в ненадлежащем состоянии, так как протекает кровля. В этой связи прокуратура города в декабре прошлого года внесла представление в адрес главы администрации", - отметили в прокуратуре республики.
15 января городской суд удовлетворил иск прокурора Феодосии, на местную администрацию возложена обязанность по обеспечению проведения капитального ремонта.
"После вступления решения суда в законную силу, прокуратура города проконтролирует его фактическое исполнение", - добавили в ведомстве.
Вместе с тем в соцсетях появилась информация, что здание школы не ремонтируется.
"В Telegram-каналах сообщалось, что здание одной школы находится в ненадлежащем состоянии, сроки проведения ремонта затянуты. При этом отмечается, что в двух помещениях классов уже обваливается потолок. По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка", - сообщили в СК, добавив, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.
В рамках этой проверки следователи дадут оценку деятельности должностных лиц. Будут установлены обстоятельства, по которым не были приняты меры для своевременного ремонта кровли.
Ранее сообщалось также, что в поселке Приморской Феодосийского региона
жители аварийного двухэтажного жилого дома 1949 года постройки добиваются переселения. Состояние объекта вызывает серьезные опасения.
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