https://crimea.ria.ru/20250124/v-feodosiyskoy-shkole-valitsya-potolok--sk-i-prokuratura-vedut-proverki-1143617686.html

В феодосийской школе валится потолок – СК и прокуратура ведут проверки

В феодосийской школе валится потолок – СК и прокуратура ведут проверки - РИА Новости Крым, 24.01.2025

В феодосийской школе валится потолок – СК и прокуратура ведут проверки

В феодосийской специализированной школе №2 с углубленным изучением английского языка протекает кровля, из-за чего осыпаются потолки в некоторых кабинетах... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T10:32

2025-01-24T10:32

2025-01-24T10:32

феодосия

гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В феодосийской специализированной школе №2 с углубленным изучением английского языка протекает кровля, из-за чего осыпаются потолки в некоторых кабинетах. Следком и прокуратура организовали проверки.В прокуратуру обратились родители учеников с жалобами на ненадлежащее состояние школы.15 января городской суд удовлетворил иск прокурора Феодосии, на местную администрацию возложена обязанность по обеспечению проведения капитального ремонта."После вступления решения суда в законную силу, прокуратура города проконтролирует его фактическое исполнение", - добавили в ведомстве.Вместе с тем в соцсетях появилась информация, что здание школы не ремонтируется."В Telegram-каналах сообщалось, что здание одной школы находится в ненадлежащем состоянии, сроки проведения ремонта затянуты. При этом отмечается, что в двух помещениях классов уже обваливается потолок. По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка", - сообщили в СК, добавив, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.В рамках этой проверки следователи дадут оценку деятельности должностных лиц. Будут установлены обстоятельства, по которым не были приняты меры для своевременного ремонта кровли.Ранее сообщалось также, что в поселке Приморской Феодосийского региона жители аварийного двухэтажного жилого дома 1949 года постройки добиваются переселения. Состояние объекта вызывает серьезные опасения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители проблемного дома в Севастополе получили документы на жильеВ Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи Более 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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