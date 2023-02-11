https://crimea.ria.ru/20230211/gorod-na-arabatskoy-strelke-khusnullin-rasskazal-o-novom-etape-stroyki-1126924185.html

Город на Арабатской стрелке: Хуснуллин рассказал о новом этапе стройки

Город на Арабатской стрелке: Хуснуллин рассказал о новом этапе стройки - РИА Новости Крым, 11.02.2023

Город на Арабатской стрелке: Хуснуллин рассказал о новом этапе стройки

На объектах правительственного квартала Арабатской стрелки строители завершают основные работы, все проходит в плановом режиме. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T17:29

2023-02-11T17:29

2023-02-11T17:29

марат хуснуллин

строительство

новые регионы россии

херсонская область

арабатская стрелка

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1f/1118889114_0:131:3176:1918_1920x0_80_0_0_914a66b43d0f6b25f07e04fb15cb02b7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. На объектах правительственного квартала Арабатской стрелки строители завершают основные работы, все проходит в плановом режиме. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя свою рабочую поездку в новые регионы страны.По словам Хуснуллина, в ходе поездки в новые регионы РФ, он прежде всего проверил ход строительства объектов в Бердянске (Запорожская область) и Геническе (Херсонская область), а также в районе Арабатской стрелки.По его словам, правительственный квартал "простимулирует развитие инфраструктуры вокруг".Хуснуллин подчеркнул, что строительство в новых регионах является драйвером их развития регионов, и речь не только о дорогах, мостах и жилье, но и о промышленных предприятиях.О начале строительства нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области 1 февраля заявил врио губернатора Владимир Сальдо.Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелкуВ Мариуполе готовят к запуску первую трамвайную линию Когда закончат ремонт Крымского моста

новые регионы россии

херсонская область

арабатская стрелка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, строительство, новые регионы россии, херсонская область, арабатская стрелка, новости