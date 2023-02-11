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Город на Арабатской стрелке: Хуснуллин рассказал о новом этапе стройки
Город на Арабатской стрелке: Хуснуллин рассказал о новом этапе стройки - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Город на Арабатской стрелке: Хуснуллин рассказал о новом этапе стройки
На объектах правительственного квартала Арабатской стрелки строители завершают основные работы, все проходит в плановом режиме. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T17:29
2023-02-11T17:29
2023-02-11T17:29
марат хуснуллин
строительство
новые регионы россии
херсонская область
арабатская стрелка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. На объектах правительственного квартала Арабатской стрелки строители завершают основные работы, все проходит в плановом режиме. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя свою рабочую поездку в новые регионы страны.По словам Хуснуллина, в ходе поездки в новые регионы РФ, он прежде всего проверил ход строительства объектов в Бердянске (Запорожская область) и Геническе (Херсонская область), а также в районе Арабатской стрелки.По его словам, правительственный квартал "простимулирует развитие инфраструктуры вокруг".Хуснуллин подчеркнул, что строительство в новых регионах является драйвером их развития регионов, и речь не только о дорогах, мостах и жилье, но и о промышленных предприятиях.О начале строительства нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области 1 февраля заявил врио губернатора Владимир Сальдо.Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелкуВ Мариуполе готовят к запуску первую трамвайную линию Когда закончат ремонт Крымского моста
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, строительство, новые регионы россии, херсонская область, арабатская стрелка, новости
Город на Арабатской стрелке: Хуснуллин рассказал о новом этапе стройки
Хуснуллин: в правительственном квартале Арабатской стрелки завершают основные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым.
На объектах правительственного квартала Арабатской стрелки строители завершают основные работы, все проходит в плановом режиме. Об этом сообщил
вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя свою рабочую поездку в новые регионы страны.
По словам Хуснуллина, в ходе поездки в новые регионы РФ, он прежде всего проверил ход строительства объектов в Бердянске (Запорожская область) и Геническе (Херсонская область), а также в районе Арабатской стрелки.
"Работы здесь идут в плановом режиме. На объектах правительственного квартала Арабатской стрелки основные работы идут к завершению", – сообщил Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, правительственный квартал "простимулирует развитие инфраструктуры вокруг".
Хуснуллин подчеркнул, что строительство в новых регионах является драйвером их развития регионов, и речь не только о дорогах, мостах и жилье, но и о промышленных предприятиях.
"В этом году у нас в приоритете и социально-экономическое развитие новых регионов. Такую задачу ставил президент страны... Подготовка документов началась, важно доработать их и утвердить к 1 апреля", – добавил Хуснуллин.
О начале строительства нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области 1 февраля заявил врио губернатора Владимир Сальдо.
Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
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