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Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке
Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке
Новый город, который планируют построить на Арабатской стрелке, не будет исключительно курортным. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T18:34
2023-01-08T18:34
херсонская область
общество
новые регионы россии
экономика
арабатская стрелка
сергей кириенко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Новый город, который планируют построить на Арабатской стрелке, не будет исключительно курортным. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время своего визита в Херсонскую область. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей. По словам Сергея Кириенко, уже сейчас, на этапе проектирования, инвесторы проявляют интерес к развитию инфраструктуры и строительству здесь жилья.И добавил, что "необходимо торопиться", так как людям нужно жилье, а развивающимся территориям – возможности. Но "суеты не надо".Кириенко подчеркнул, что Арабатская стрелка уникальна по своим природным и лечебным факторам, поэтому здесь гарантированно будет хорошая курортная зона. Однако "новый город не будет исключительно курортным", так как задача не только восстановить разрушенную при Украине инфраструктуру, но строить жилье и социальные объекты для жителей Херсонской области.Кроме того, по словам Кириенко, в регионе есть возможности для развития сельского хозяйства и современных научных технологий.В конце декабря Сальдо сообщал, что строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку и движение по транспортному переходу возобновлено. Арабатская стрелка – отделяющая залив Сиваш от Азовского моря протяженная коса земли (длина около 113 км, ширина до 8 км). Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для Крыма Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны Новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей
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херсонская область
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херсонская область, общество, новые регионы россии, экономика, арабатская стрелка, сергей кириенко, новости
Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке

Кириенко: новый город на Арабатской стрелке не будет исключительно курортным

18:34 08.01.2023
 
© Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Новый город, который планируют построить на Арабатской стрелке, не будет исключительно курортным. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время своего визита в Херсонскую область. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей.
По словам Сергея Кириенко, уже сейчас, на этапе проектирования, инвесторы проявляют интерес к развитию инфраструктуры и строительству здесь жилья.

"Нужно действительно сделать такой город, в котором всем захочется жить, здесь хороший город получится, большой. Очень важно все сделать на века", – сказал он.

И добавил, что "необходимо торопиться", так как людям нужно жилье, а развивающимся территориям – возможности. Но "суеты не надо".
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Кириенко подчеркнул, что Арабатская стрелка уникальна по своим природным и лечебным факторам, поэтому здесь гарантированно будет хорошая курортная зона. Однако "новый город не будет исключительно курортным", так как задача не только восстановить разрушенную при Украине инфраструктуру, но строить жилье и социальные объекты для жителей Херсонской области.
Кроме того, по словам Кириенко, в регионе есть возможности для развития сельского хозяйства и современных научных технологий.
В конце декабря Сальдо сообщал, что строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку и движение по транспортному переходу возобновлено.
Арабатская стрелка – отделяющая залив Сиваш от Азовского моря протяженная коса земли (длина около 113 км, ширина до 8 км). Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
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Херсонская областьОбществоНовые регионы РоссииЭкономикаАрабатская стрелкаСергей КириенкоНовости
 
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