https://crimea.ria.ru/20221228/saldo-rasskazal-o-rabote-kakhovskoy-ges-i-vode-dlya-kryma-1126181065.html

Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для Крыма

Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для Крыма - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для Крыма

Каховская гидроэлектростанция, находящаяся практически на линии соприкосновения в Херсонской области, на данный момент вырабатывает электроэнергию в основном... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T20:16

2022-12-28T20:16

2022-12-28T20:16

владимир сальдо

херсонская область

общество

каховская гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125026044_0:278:3043:1990_1920x0_80_0_0_9aa4c7d7154984d3be2f26facd73b790.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Каховская гидроэлектростанция, находящаяся практически на линии соприкосновения в Херсонской области, на данный момент вырабатывает электроэнергию в основном для собственных нужд, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По словам Сальдо, за функционированием ГЭС следят временные бригады, которые приезжают на объект. Специалисты контролируют работу турбин и шлюзового хозяйства. Врио губернатора добавил, что уровень воды в Каховском водохранилище на сегодняшний день достаточный для того, чтобы вода самотеком доходила до Крыма. Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке. По заявлению командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, обстрелы станции могут привести к затоплению большой территории. В середине ноября власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась. Станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

https://crimea.ria.ru/20221228/novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-budet-rasschitan-na-30-tysyach-zhiteley-1126180451.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, общество, каховская гэс