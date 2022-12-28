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Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для Крыма - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для Крыма
Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для Крыма - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для Крыма
Каховская гидроэлектростанция, находящаяся практически на линии соприкосновения в Херсонской области, на данный момент вырабатывает электроэнергию в основном... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T20:16
2022-12-28T20:16
владимир сальдо
херсонская область
общество
каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Каховская гидроэлектростанция, находящаяся практически на линии соприкосновения в Херсонской области, на данный момент вырабатывает электроэнергию в основном для собственных нужд, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По словам Сальдо, за функционированием ГЭС следят временные бригады, которые приезжают на объект. Специалисты контролируют работу турбин и шлюзового хозяйства. Врио губернатора добавил, что уровень воды в Каховском водохранилище на сегодняшний день достаточный для того, чтобы вода самотеком доходила до Крыма. Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке. По заявлению командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, обстрелы станции могут привести к затоплению большой территории. В середине ноября власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась. Станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
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владимир сальдо, херсонская область, общество, каховская гэс
Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для Крыма

Сальдо: Каховская ГЭС вырабатывает электроэнергию по большей части на собственные нужды

20:16 28.12.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Каховская гидроэлектростанция, находящаяся практически на линии соприкосновения в Херсонской области, на данный момент вырабатывает электроэнергию в основном для собственных нужд, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Каховская ГЭС находится, в общем-то, на линии соприкосновения. Электроэнергию она вырабатывает, но по большей части эта электроэнергия идет для собственного потребления, для поддержания в нормальном состоянии турбин", — сказал он на пресс-конференции в среду.
По словам Сальдо, за функционированием ГЭС следят временные бригады, которые приезжают на объект. Специалисты контролируют работу турбин и шлюзового хозяйства.
Врио губернатора добавил, что уровень воды в Каховском водохранилище на сегодняшний день достаточный для того, чтобы вода самотеком доходила до Крыма.
"Сейчас вода непрерывно поступает в систему. Она достигает Джанкоя по каналам естественным потоком, без единой станции подкачивания", — уточнил он.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке. По заявлению командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, обстрелы станции могут привести к затоплению большой территории.
В середине ноября власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС.
Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась. Станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
19:27
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Владимир СальдоХерсонская областьОбществоКаховская ГЭС
 
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