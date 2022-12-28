Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для Крыма
Сальдо: Каховская ГЭС вырабатывает электроэнергию по большей части на собственные нужды
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Каховская гидроэлектростанция, находящаяся практически на линии соприкосновения в Херсонской области, на данный момент вырабатывает электроэнергию в основном для собственных нужд, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Каховская ГЭС находится, в общем-то, на линии соприкосновения. Электроэнергию она вырабатывает, но по большей части эта электроэнергия идет для собственного потребления, для поддержания в нормальном состоянии турбин", — сказал он на пресс-конференции в среду.
По словам Сальдо, за функционированием ГЭС следят временные бригады, которые приезжают на объект. Специалисты контролируют работу турбин и шлюзового хозяйства.
Врио губернатора добавил, что уровень воды в Каховском водохранилище на сегодняшний день достаточный для того, чтобы вода самотеком доходила до Крыма.
"Сейчас вода непрерывно поступает в систему. Она достигает Джанкоя по каналам естественным потоком, без единой станции подкачивания", — уточнил он.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке. По заявлению командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, обстрелы станции могут привести к затоплению большой территории.
В середине ноября власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС.
Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась. Станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.