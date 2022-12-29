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Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны
Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны
Трассу "Таврида" с материковой частью России соединит новая автострада Джанкой – Ростов, проектирование которой уже идет. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T14:49
2022-12-29T14:49
2022-12-29T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Трассу "Таврида" с материковой частью России соединит новая автострада Джанкой – Ростов, проектирование которой уже идет. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."В Российской Федерации будет построена автострада Джанкой – Ростов, которая соединит "Тавриду" в Крыму с материковой Россией. Ее строительство тем более важно, что Азовское море теперь внутреннее для нашей страны. По этой автостраде, которая по качеству будет такой же, как "Таврида", уже идут проектно-изыскательские работы", - сообщил губернатор региона.По словам Сальдо, новая дорога соединит Джанкой и Ростов-на-Дону через территории Херсонской и Запорожской областей.Накануне Минобороны России сообщало о круглосуточных работах по восстановлению части автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области. Четырехполосная автомагистраль с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки позволит снять нагрузку с Крымского моста. Строительство основной части трассы начнется в январе 2023 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для Крыма"Дорогого стоит": на Херсонщине рассказали об отношениях с КрымомСальдо: я знаю, что мы вернемся в Херсон
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Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны
Сальдо: "Тавриду" в Крыму с Ростовом-на-Дону соединит трасса через новые регионы России
14:49 29.12.2022 (обновлено: 14:50 29.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Трассу "Таврида" с материковой частью России соединит новая автострада Джанкой – Ростов, проектирование которой уже идет. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Российской Федерации будет построена автострада Джанкой – Ростов, которая соединит "Тавриду" в Крыму с материковой Россией. Ее строительство тем более важно, что Азовское море теперь внутреннее для нашей страны. По этой автостраде, которая по качеству будет такой же, как "Таврида", уже идут проектно-изыскательские работы", - сообщил губернатор региона.
По словам Сальдо, новая дорога соединит Джанкой и Ростов-на-Дону через территории Херсонской и Запорожской областей.
"Трасса пройдет от Джанкоя через Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь и Бердянск до Ростова-на-Дону. Если считать участок "Тавриды" от Керчи, современнейшая дорога полукольцом охватит западную и северную части Азовского моря",- отметил врио губернатора.
Накануне Минобороны России сообщало о круглосуточных работах
по восстановлению части автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области. Четырехполосная автомагистраль с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки позволит снять нагрузку с Крымского моста. Строительство основной части трассы начнется в январе 2023 года.
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