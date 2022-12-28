https://crimea.ria.ru/20221228/v-zaporozhskoy-oblasti-vosstanavlivayut-trassu-v-krym-1126169364.html
В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым
В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым - РИА Новости Крым, 28.12.2022
В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым
Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T13:43
2022-12-28T13:43
2022-12-28T13:43
новые регионы россии
запорожская область
россия
транспорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110060/16/1100601647_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_96f652f4d217e3bf9b9ef9d42d0a8741.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.В настоящее время российские специалисты восстанавливают дороги в районе Мелитополя и Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области."Дороги очень изношенные. Приходится менять основание и всю дорожную одежду, приводим к нормативам и предстоящим нагрузкам. На территории Запорожской области развернуто шесть асфальтобетонных заводов. Подрядчики берут на себя все гарантийные обязательства сроком не менее пяти лет", – прокомментировал ситуацию представитель подрядчика ГК "Автодор".Читайте также на РИА Крым Новости:Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на ЗапорожьеРемонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимыВ Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь
новые регионы россии
запорожская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110060/16/1100601647_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_7c9fb239acb0cdc127610cebc1b080ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, запорожская область, россия, транспорт, общество
В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым
В Запорожской области восстанавливают трассу, которая разгрузит Крымский мост