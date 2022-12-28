Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221228/v-zaporozhskoy-oblasti-vosstanavlivayut-trassu-v-krym-1126169364.html
В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым
В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым - РИА Новости Крым, 28.12.2022
В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым
Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T13:43
2022-12-28T13:43
новые регионы россии
запорожская область
россия
транспорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110060/16/1100601647_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_96f652f4d217e3bf9b9ef9d42d0a8741.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.В настоящее время российские специалисты восстанавливают дороги в районе Мелитополя и Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области."Дороги очень изношенные. Приходится менять основание и всю дорожную одежду, приводим к нормативам и предстоящим нагрузкам. На территории Запорожской области развернуто шесть асфальтобетонных заводов. Подрядчики берут на себя все гарантийные обязательства сроком не менее пяти лет", – прокомментировал ситуацию представитель подрядчика ГК "Автодор".Читайте также на РИА Крым Новости:Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на ЗапорожьеРемонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимыВ Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь
новые регионы россии
запорожская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110060/16/1100601647_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_7c9fb239acb0cdc127610cebc1b080ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, запорожская область, россия, транспорт, общество
В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым

В Запорожской области восстанавливают трассу, которая разгрузит Крымский мост

13:43 28.12.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРеконструкция Дмитровского шоссе в Москве
Реконструкция Дмитровского шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
"Четырехполосная автомагистраль с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки позволит снять нагрузку с Крымского моста. Строительство основной части трассы начнется в январе 2023 года", – сказано в сообщении.
В настоящее время российские специалисты восстанавливают дороги в районе Мелитополя и Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области.
"Дороги очень изношенные. Приходится менять основание и всю дорожную одежду, приводим к нормативам и предстоящим нагрузкам. На территории Запорожской области развернуто шесть асфальтобетонных заводов. Подрядчики берут на себя все гарантийные обязательства сроком не менее пяти лет", – прокомментировал ситуацию представитель подрядчика ГК "Автодор".
Читайте также на РИА Крым Новости:
Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье
Ремонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимы
В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь
Новые регионы РоссииЗапорожская областьРоссияТранспортОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:53Суд дал пожизненное Бекмансурову, застрелившему шесть человек в Перми
15:45Все ученые степени и звания жителей новых субъектов будут признаны в РФ
15:36Крымчанин задушил жену поясом от халата и закопал тело в сарае
15:25Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации
14:5636 суток и штраф: трое крымчан ответят за песню украинских националистов
14:46Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе
14:26В Кремле оценили "мирный план Украины"
13:58Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли
13:51Севастополец пойдет под суд за растление девочки через соцсеть
13:43В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым
13:26Донецк получит новые системы ПВО на фоне участившихся обстрелов
13:11Ситуация на переправе в Крым со стороны Кубани: данные оперштаба
12:59Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки
12:56Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022
12:34Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе
12:24Хуснуллин: более полусотни регионов РФ помогают восстанавливать Донбасс
12:07Севастопольца осудили за драку с полицейским
12:00Тарифы на ЖКХ не изменятся до середины 2024 года — Хуснуллин
11:24Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны
11:01Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России - Хуснуллин
Лента новостейМолния