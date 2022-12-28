https://crimea.ria.ru/20221228/v-zaporozhskoy-oblasti-vosstanavlivayut-trassu-v-krym-1126169364.html

В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым

В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым - РИА Новости Крым, 28.12.2022

В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым

Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T13:43

2022-12-28T13:43

2022-12-28T13:43

новые регионы россии

запорожская область

россия

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.В настоящее время российские специалисты восстанавливают дороги в районе Мелитополя и Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области."Дороги очень изношенные. Приходится менять основание и всю дорожную одежду, приводим к нормативам и предстоящим нагрузкам. На территории Запорожской области развернуто шесть асфальтобетонных заводов. Подрядчики берут на себя все гарантийные обязательства сроком не менее пяти лет", – прокомментировал ситуацию представитель подрядчика ГК "Автодор".Читайте также на РИА Крым Новости:Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на ЗапорожьеРемонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимыВ Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь

новые регионы россии

запорожская область

россия

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новые регионы россии, запорожская область, россия, транспорт, общество