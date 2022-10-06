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В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь
В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь - РИА Новости Крым, 06.10.2022
В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь
В Запорожье запустили три мобильных асфальтобетонных завода для строительства дороги Бердянск – Мелитополь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T19:38
2022-10-06T19:38
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Запорожье запустили три мобильных асфальтобетонных завода для строительства дороги Бердянск – Мелитополь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Он уточнил, что заводы – мобильные и будут также использоваться для ремонта других дорог.Ранее сообщалось о восстановлении электроснабжения Запорожья после остановки последнего работающего энергоблока ЗАЭС через подключение к энергосети Крыма.
https://crimea.ria.ru/20220916/okolo-500-razrushennykh-domov-kak-vosstanavlivayut-prigranichnuyu-vasilevku-1124518662.html
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запорожская область, экономика
В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь

Власти Запорожской области сообщили о начале ремонта автодороги из Бердянска в Мелитополь

19:38 06.10.2022
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоМобильный асфальтобетонный завод в Запорожье
Мобильный асфальтобетонный завод в Запорожье
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Запорожье запустили три мобильных асфальтобетонных завода для строительства дороги Бердянск – Мелитополь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Установки, размещенные в Мелитополе и Бердянске, позволяют ежедневно производить и отгружать пять тысяч тонн асфальтобетонной смеси, которая используется для устройства нижнего слоя автомобильной дороги Бердянск – Мелитополь", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что заводы – мобильные и будут также использоваться для ремонта других дорог.
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Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьЭкономика
 
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