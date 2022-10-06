https://crimea.ria.ru/20221006/v-zaporozhe-nachali-remont-avtodorogi-berdyansk--melitopol-1124739262.html
В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь
В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь - РИА Новости Крым, 06.10.2022
В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь
В Запорожье запустили три мобильных асфальтобетонных завода для строительства дороги Бердянск – Мелитополь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T19:38
2022-10-06T19:38
2022-10-06T19:38
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Запорожье запустили три мобильных асфальтобетонных завода для строительства дороги Бердянск – Мелитополь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Он уточнил, что заводы – мобильные и будут также использоваться для ремонта других дорог.Ранее сообщалось о восстановлении электроснабжения Запорожья после остановки последнего работающего энергоблока ЗАЭС через подключение к энергосети Крыма.
https://crimea.ria.ru/20220916/okolo-500-razrushennykh-domov-kak-vosstanavlivayut-prigranichnuyu-vasilevku-1124518662.html
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запорожская область, экономика
В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь
Власти Запорожской области сообщили о начале ремонта автодороги из Бердянска в Мелитополь