https://crimea.ria.ru/20220912/zaporozhskaya-oblast-poluchaet-elektroenergiyu-cherez-krym-1124480078.html

Запорожская область получает электроэнергию через Крым

Запорожская область получает электроэнергию через Крым - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Запорожская область получает электроэнергию через Крым

Электроснабжение Запорожской области после остановки последнего работающего энергоблока ЗАЭС осуществляется через Крым. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T15:43

2022-09-12T15:43

2022-09-12T15:43

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

евгений балицкий

крым

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Электроснабжение Запорожской области после остановки последнего работающего энергоблока ЗАЭС осуществляется через Крым. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава администрации области Евгений Балицкий."Вся освобожденная Запорожская область сегодня питается из Крыма", – сказал Балицкий.Он отметил, что подача электроэнергии стабильная, ее мощности должно хватить в том числе и на зиму.В ночь на 11 сентября шестой – последний работающий энергоблок на ЗАЭС – был остановлен из-за угрозы возникновения аварийной ситуации на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.Ранее 12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о выводе российских военных с территории Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20220911/vozmozhnost-perezapuska-shestogo-energobloka-zaes-ostaetsya--vlasti-1124469852.html

https://crimea.ria.ru/20220908/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-ne-isklyuchayut-polnoy-ostanovki-zaes-1124436723.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

крым

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, евгений балицкий, крым, энергосистема крыма