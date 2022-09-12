Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков
Песков: речи об отводе войск РФ от Запорожской АЭС не идет
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Речи о том, чтобы войска России покинули территорию Запорожской АЭС, не идет – главным остается вопрос прекращения огня по объекту со стороны ВСУ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Сейчас не идет речи об отводе войск. Сейчас идет речь о главном – это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции", – сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли России отвести свои войска в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.
Он отметил, что российская сторона призывает все страны, имеющие влияние на Украину, употребить все свое влияние, чтобы убедить Киев прекратить ежедневные обстрелы ЗАЭС, чреватые "очень печальными и катастрофическими последствиями".
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что возможность перезапуска шестого, последнего работавшего энергоблока ЗАЭС, остановленного в связи с опасностью возникновения аварийной ситуации из-за обстрелов ВСУ инфраструктуры объекта, остается.
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Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.