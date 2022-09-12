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Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков
Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков
Речи о том, чтобы войска России покинули территорию Запорожской АЭС, не идет – главным остается вопрос прекращения огня по объекту со стороны ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T13:59
2022-09-12T13:59
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
дмитрий песков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Речи о том, чтобы войска России покинули территорию Запорожской АЭС, не идет – главным остается вопрос прекращения огня по объекту со стороны ВСУ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Он отметил, что российская сторона призывает все страны, имеющие влияние на Украину, употребить все свое влияние, чтобы убедить Киев прекратить ежедневные обстрелы ЗАЭС, чреватые "очень печальными и катастрофическими последствиями".Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что возможность перезапуска шестого, последнего работавшего энергоблока ЗАЭС, остановленного в связи с опасностью возникновения аварийной ситуации из-за обстрелов ВСУ инфраструктуры объекта, остается. Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
https://crimea.ria.ru/20220907/putin-dal-otsenku-otchetu-magate-po-zaporozhskoy-aes-1124428394.html
https://crimea.ria.ru/20220902/pochemu-vsu-provalili-operatsiyu-po-zakhvatu-zaporozhskoy-aes--analitik-1124380363.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, специальная военная операция рф на украине, дмитрий песков, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков

Песков: речи об отводе войск РФ от Запорожской АЭС не идет

13:59 12.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Речи о том, чтобы войска России покинули территорию Запорожской АЭС, не идет – главным остается вопрос прекращения огня по объекту со стороны ВСУ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Сейчас не идет речи об отводе войск. Сейчас идет речь о главном – это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции", – сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли России отвести свои войска в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.
Он отметил, что российская сторона призывает все страны, имеющие влияние на Украину, употребить все свое влияние, чтобы убедить Киев прекратить ежедневные обстрелы ЗАЭС, чреватые "очень печальными и катастрофическими последствиями".
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что возможность перезапуска шестого, последнего работавшего энергоблока ЗАЭС, остановленного в связи с опасностью возникновения аварийной ситуации из-за обстрелов ВСУ инфраструктуры объекта, остается.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 12:58
Путин дал оценку отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 14:26Радио "Спутник в Крыму"
Почему ВСУ провалили операцию по захвату Запорожской АЭС – аналитик
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеДмитрий ПесковВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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