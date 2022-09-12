https://crimea.ria.ru/20220912/rossiyskie-voennye-ne-pokinut-territorii-zaes--peskov-1124478824.html

Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков

Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков

Речи о том, чтобы войска России покинули территорию Запорожской АЭС, не идет – главным остается вопрос прекращения огня по объекту со стороны ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T13:59

2022-09-12T13:59

2022-09-12T13:59

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

дмитрий песков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Речи о том, чтобы войска России покинули территорию Запорожской АЭС, не идет – главным остается вопрос прекращения огня по объекту со стороны ВСУ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Он отметил, что российская сторона призывает все страны, имеющие влияние на Украину, употребить все свое влияние, чтобы убедить Киев прекратить ежедневные обстрелы ЗАЭС, чреватые "очень печальными и катастрофическими последствиями".Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что возможность перезапуска шестого, последнего работавшего энергоблока ЗАЭС, остановленного в связи с опасностью возникновения аварийной ситуации из-за обстрелов ВСУ инфраструктуры объекта, остается. Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.

https://crimea.ria.ru/20220907/putin-dal-otsenku-otchetu-magate-po-zaporozhskoy-aes-1124428394.html

https://crimea.ria.ru/20220902/pochemu-vsu-provalili-operatsiyu-po-zakhvatu-zaporozhskoy-aes--analitik-1124380363.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, специальная военная операция рф на украине, дмитрий песков, всу (вооруженные силы украины)