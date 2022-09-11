https://crimea.ria.ru/20220911/vozmozhnost-perezapuska-shestogo-energobloka-zaes-ostaetsya--vlasti-1124469852.html

Возможность перезапуска шестого энергоблока ЗАЭС остается – власти

Возможность перезапуска шестого энергоблока ЗАЭС остается – власти - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Возможность перезапуска шестого энергоблока ЗАЭС остается – власти

Остановка шестого, последнего работавшего энергоблока Запорожской атомной электростанции была контролируемой, возможность его перезапуска остается. Об этом... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T11:00

2022-09-11T11:00

2022-09-11T11:00

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Остановка шестого, последнего работавшего энергоблока Запорожской атомной электростанции была контролируемой, возможность его перезапуска остается. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По словам Рогова, ЗЭАС станция на протяжении более чем трех суток работала на предельно низкой мощности - от 11 до 14%."Это очень вредно, потому было принято такое решение (остановить энергоблок). Сейчас специалисты смотрят, как сохранить атомную станцию", – добавил представитель ВГА.В ночь на воскресенье был остановлен последний работающий шестой энергоблок на ЗАЭС. Причина остановки связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов ЛЭП и энергетической инфраструктуры, сообщили власти Запорожской области.

https://crimea.ria.ru/20220911/na-zaporozhskoy-aes-ostanovlen-6-y-energoblok-1124468977.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)