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Возможность перезапуска шестого энергоблока ЗАЭС остается – власти - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Возможность перезапуска шестого энергоблока ЗАЭС остается – власти
Возможность перезапуска шестого энергоблока ЗАЭС остается – власти - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Возможность перезапуска шестого энергоблока ЗАЭС остается – власти
Остановка шестого, последнего работавшего энергоблока Запорожской атомной электростанции была контролируемой, возможность его перезапуска остается. Об этом... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T11:00
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заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Остановка шестого, последнего работавшего энергоблока Запорожской атомной электростанции была контролируемой, возможность его перезапуска остается. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По словам Рогова, ЗЭАС станция на протяжении более чем трех суток работала на предельно низкой мощности - от 11 до 14%."Это очень вредно, потому было принято такое решение (остановить энергоблок). Сейчас специалисты смотрят, как сохранить атомную станцию", – добавил представитель ВГА.В ночь на воскресенье был остановлен последний работающий шестой энергоблок на ЗАЭС. Причина остановки связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов ЛЭП и энергетической инфраструктуры, сообщили власти Запорожской области.
https://crimea.ria.ru/20220911/na-zaporozhskoy-aes-ostanovlen-6-y-energoblok-1124468977.html
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Возможность перезапуска шестого энергоблока ЗАЭС остается – власти

Рогов: возможность перезапуска остановленного шестого энергоблока ЗАЭС остается

11:00 11.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Остановка шестого, последнего работавшего энергоблока Запорожской атомной электростанции была контролируемой, возможность его перезапуска остается. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Он (шестой энергоблок – ред.) остановлен контролируемо, он сейчас переводится в холодное состояние, когда есть возможность его перезапустить", – сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".
По словам Рогова, ЗЭАС станция на протяжении более чем трех суток работала на предельно низкой мощности - от 11 до 14%.
"Это очень вредно, потому было принято такое решение (остановить энергоблок). Сейчас специалисты смотрят, как сохранить атомную станцию", – добавил представитель ВГА.
В ночь на воскресенье был остановлен последний работающий шестой энергоблок на ЗАЭС. Причина остановки связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов ЛЭП и энергетической инфраструктуры, сообщили власти Запорожской области.
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На Запорожской АЭС остановлен 6-й энергоблок
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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