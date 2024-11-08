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Байден знал о поражении Украины до начала спецоперации – Кулеба - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Байден знал о поражении Украины до начала спецоперации – Кулеба
Байден знал о поражении Украины до начала спецоперации – Кулеба - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Байден знал о поражении Украины до начала спецоперации – Кулеба
Перед началом специальной военной операции у президента США Джо Байдена на рабочем столе лежала папка с документом, в котором шла речь о поражении Киева. Об... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T19:34
2024-11-08T19:34
дмитрий кулеба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Перед началом специальной военной операции у президента США Джо Байдена на рабочем столе лежала папка с документом, в котором шла речь о поражении Киева. Об этом в интервью украинским СМИ сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.Бумаги с такими формулировками Кулеба якобы увидел во время своего визита в Соединенные Штаты за два дня до начала спецоперации.Он также заявил, что конфликт с Россией было невозможно предотвратить."Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить", — отметил глава украинского МИД.При этом Кулеба обвинил западных союзников Киева в том, что "они мало что сделали, чтобы усилить украинские войска перед началом СВО".Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление. За минувшую неделю украинская армия понесла существенные потери – более 14 тысяч боевиков. Освобождены за это время населенные пункты Кременная балка, Антоновка, Максимовка, Кураховка, Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка в ДНР, а также село Першотравневое в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка прорыва границы и 11 контратак ВСУ отбиты в в Курской областиПолсотни боевиков ВСУ сдались в плен за неделюВ четверг по всему Киеву гремят взрывы – тревога звучит более шести часов
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий кулеба, украина, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире, новости, новости сво
Байден знал о поражении Украины до начала спецоперации – Кулеба

За два дня до начала СВО на столе у Байдена лежали документы о поражении Украины – Кулеба

19:34 08.11.2024
 
© AP Photo Stephanie ScarbroughДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo Stephanie Scarbrough
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Перед началом специальной военной операции у президента США Джо Байдена на рабочем столе лежала папка с документом, в котором шла речь о поражении Киева. Об этом в интервью украинским СМИ сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.
"У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — отметил он.
Бумаги с такими формулировками Кулеба якобы увидел во время своего визита в Соединенные Штаты за два дня до начала спецоперации.
Он также заявил, что конфликт с Россией было невозможно предотвратить.
"Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить", — отметил глава украинского МИД.
При этом Кулеба обвинил западных союзников Киева в том, что "они мало что сделали, чтобы усилить украинские войска перед началом СВО".
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление. За минувшую неделю украинская армия понесла существенные потери – более 14 тысяч боевиков. Освобождены за это время населенные пункты Кременная балка, Антоновка, Максимовка, Кураховка, Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка в ДНР, а также село Першотравневое в Харьковской области.
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Дмитрий КулебаУкраинаСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)В миреНовостиНовости СВО
 
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