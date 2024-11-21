https://crimea.ria.ru/20241121/prosrochka-dlya-kieva-ssha-postavyat-atacms-s-istekshim-srokom-godnosti-1142018296.html

Просрочка для Киева: США поставят ATACMS с истекшим сроком годности

Просрочка для Киева: США поставят ATACMS с истекшим сроком годности - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Просрочка для Киева: США поставят ATACMS с истекшим сроком годности

Часть ракет ATACMS, которые США обещали поставить Украине, утратили пригодность в 2015 году, и это потребовало финансовых вложений для их восстановления. Об... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T07:52

2024-11-21T07:52

2024-11-21T07:56

сша

ракеты atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Часть ракет ATACMS, которые США обещали поставить Украине, утратили пригодность в 2015 году, и это потребовало финансовых вложений для их восстановления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные анализа бюджетных документов Пентагона.Согласно отчетам, срок службы части ракет ATACMS закончился в 2015 году. В 2016 финансовом году армия США потратила более 30 миллионов долларов на модернизацию десяти таких ракет, чтобы продлить их срок эксплуатации на десять лет. То есть к 2025 году, как следует из документов, эти ракеты снова станут непригодны для использования.С учетом устаревания ATACMS армия США заменяет их на более современные ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Согласно документам Пентагона, в 2023 финансовом году закуплено 42 ракеты PrSM, в 2024 – 110, а в 2025 планируется закупить 230 единиц.Стоимость одной ракеты ATACMS составляет около одного миллиона долларов, тогда как цена PrSM превышает два миллиона долларов за единицу. Эти данные объясняют, почему Украина получила вооружения на десятки миллиардов долларов через программу списания в рамках президентских полномочий.Как указывается в документах, Вашингтон использовал возможность избавиться от устаревающих ракет, таких как ATACMS, одновременно обновляя свои арсеналы за счет финансирования, выделенного под оказание "военной помощи Украине". Передача устаревающих систем позволяет США сократить миллионы долларов на их хранении и техническом обслуживании.Атака на Брянскую область ракетами ATACMSВ Минобороны России во вторник сообщили, что ночью вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбиты, одна была повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию объекта, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.По данным газеты The New York Times, президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.При этом в Пентагоне официально не подтвердили эту информацию.Обновленная ядерная доктрина РФПрезидент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.Согласно документу, агрессия любого государства из состава военной коалиции (блока, союза) против РФ и (или) ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции (блока, союза) в целом.Агрессия против РФ или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на определенные действия противника.В частности, это может произойти при поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников, а также при воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.Кроме того, ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности. Массированный старт самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет или беспилотников и пересечение ими госграницы РФ также является основанием для применения оружия.Документом также определены условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, ракеты atacms