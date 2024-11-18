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В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России

В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России

Министерство обороны США не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, заявили РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T18:18

2024-11-18T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны США не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, заявили РИА Новости в Пентагоне.Накануне президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.Ранее заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что разрешение киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь России означает новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт.В ответ на решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ Россия может применить новые системы вооружения на Украине, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об ударах по России ATACMS уже принято – КремльНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД РоссииЖест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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