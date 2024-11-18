В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России
Пентагон не подтвердил разрешение Киеву наносить удары ATACMS вглубь России
18:18 18.11.2024 (обновлено: 18:20 18.11.2024)
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны США не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"На данный момент у нас нет комментария", – ответил агентству представитель ведомства.
Накануне президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.
Ранее заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что разрешение киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь России означает новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт.
В ответ на решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ Россия может применить новые системы вооружения на Украине, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз.
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