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Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом

Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом

Глава МИД России Сергей Лавров на первом пленарном заседании саммита G20, который проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, поддержал идею Бразилии создать... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T19:48

2024-11-18T19:48

2024-11-18T19:48

сергей лавров

россия

бразилия

политика

сотрудничество

продовольственная безопасность

саммит g20

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров на первом пленарном заседании саммита G20, который проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, поддержал идею Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.Также глава внешнеполитического ведомства РФ в своем выступлении рассказал об усилиях России по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран.Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, рассказал об усилиях России по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран, отметил значительный вклад объединения БРИКС в решение проблем глобального развития, что нашло отражение в итогах Казанского саммита БРИКС, привлек внимание к неоколониальным практикам коллективного Запада, затрудняющим налаживание подлинно равноправного международного сотрудничества, рассказала официальный представитель министерства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, бразилия, политика, сотрудничество, продовольственная безопасность, саммит g20, в мире