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Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом
Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом
Глава МИД России Сергей Лавров на первом пленарном заседании саммита G20, который проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, поддержал идею Бразилии создать... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T19:48
2024-11-18T19:48
сергей лавров
россия
бразилия
политика
сотрудничество
продовольственная безопасность
саммит g20
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров на первом пленарном заседании саммита G20, который проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, поддержал идею Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.Также глава внешнеполитического ведомства РФ в своем выступлении рассказал об усилиях России по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран.Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, рассказал об усилиях России по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран, отметил значительный вклад объединения БРИКС в решение проблем глобального развития, что нашло отражение в итогах Казанского саммита БРИКС, привлек внимание к неоколониальным практикам коллективного Запада, затрудняющим налаживание подлинно равноправного международного сотрудничества, рассказала официальный представитель министерства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, россия, бразилия, политика, сотрудничество, продовольственная безопасность, саммит g20, в мире
Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодом

Лавров на саммите G20 рассказал об усилиях России по борьбе с голодом в мире

19:48 18.11.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Бразилии
Саммит G20 в Бразилии
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров на первом пленарном заседании саммита G20, который проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, поддержал идею Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Также глава внешнеполитического ведомства РФ в своем выступлении рассказал об усилиях России по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран.

"Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро, выступил на первом пленарном заседании, посвященном борьбе с бедностью и голодом", – сказала Захарова.

Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, рассказал об усилиях России по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран, отметил значительный вклад объединения БРИКС в решение проблем глобального развития, что нашло отражение в итогах Казанского саммита БРИКС, привлек внимание к неоколониальным практикам коллективного Запада, затрудняющим налаживание подлинно равноправного международного сотрудничества, рассказала официальный представитель министерства.
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Сергей ЛавровРоссияБразилияПолитикаСотрудничествоПродовольственная безопасностьСаммит G20В мире
 
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