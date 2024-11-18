https://crimea.ria.ru/20241118/sevastopol-prostilsya-s-pogibshim-pri-terakte-nachshtaba-trankovskim-1141944521.html

Севастополь простился с погибшим при теракте начштаба Транковским

Севастополь простился с погибшим при теракте начштаба Транковским - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Севастополь простился с погибшим при теракте начштаба Транковским

В Севастополе простились с погибшим при теракте 13 ноября начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы, капитаном 1 ранга... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T16:21

2024-11-18T16:21

2024-11-18T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим при теракте 13 ноября начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы, капитаном 1 ранга Валерием Транковским. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что Транковский был профессионалом высокого класса, грамотным и опытным моряком.Родился и вырос он в Ленинграде. По окончании Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. П. С. Попова был направлен на Черноморский флот, в бригаду ракетных кораблей и катеров. Потом окончил военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге и прошел все ступени офицерской службы – от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района.Утром 13 ноября в Севастополе в районе одного из торговых центров, прямо на дороге во время движения, взорвался автомобиль. Позже стало известно, что в машине находился военный, который погиб от полученных травм. В СК России по Крыму и Севастополю было возбуждено дело о теракте. Расследование взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, михаил развожаев, взрыв авто в севастополе, утраты, память, теракт