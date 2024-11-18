https://crimea.ria.ru/20241118/sevastopol-prostilsya-s-pogibshim-pri-terakte-nachshtaba-trankovskim-1141944521.html
Севастополь простился с погибшим при теракте начштаба Транковским
Севастополь простился с погибшим при теракте начштаба Транковским - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Севастополь простился с погибшим при теракте начштаба Транковским
В Севастополе простились с погибшим при теракте 13 ноября начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы, капитаном 1 ранга... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T16:21
2024-11-18T16:21
2024-11-18T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим при теракте 13 ноября начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы, капитаном 1 ранга Валерием Транковским. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что Транковский был профессионалом высокого класса, грамотным и опытным моряком.Родился и вырос он в Ленинграде. По окончании Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. П. С. Попова был направлен на Черноморский флот, в бригаду ракетных кораблей и катеров. Потом окончил военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге и прошел все ступени офицерской службы – от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района.Утром 13 ноября в Севастополе в районе одного из торговых центров, прямо на дороге во время движения, взорвался автомобиль. Позже стало известно, что в машине находился военный, который погиб от полученных травм. В СК России по Крыму и Севастополю было возбуждено дело о теракте. Расследование взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, новости, михаил развожаев, взрыв авто в севастополе, утраты, память, теракт
Севастополь простился с погибшим при теракте начштаба Транковским
В Севастополе простились с погибшим при теракте 13 ноября начштаба Транковским
16:21 18.11.2024 (обновлено: 16:23 18.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим при теракте 13 ноября начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы, капитаном 1 ранга Валерием Транковским. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Валерий Николаевич Транковский погиб в результате теракта 13 ноября 2024 года в Севастополе. Нелюдей, которые решились на это, ждет очевидный финал. Потому что у всех террористов одна судьба", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что Транковский был профессионалом высокого класса, грамотным и опытным моряком.
Родился и вырос он в Ленинграде. По окончании Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. П. С. Попова был направлен на Черноморский флот, в бригаду ракетных кораблей и катеров. Потом окончил военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге и прошел все ступени офицерской службы – от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района.
"За мужество, проявленное при выполнении поставленных задач, умелое руководство подчиненными подразделениями и личным составом неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами", – рассказал глава города.
Утром 13 ноября в Севастополе в районе одного из торговых центров, прямо на дороге во время движения, взорвался
автомобиль. Позже стало известно
, что в машине находился военный, который погиб от полученных травм. В СК России по Крыму и Севастополю было возбуждено дело о теракте
. Расследование взял на контроль
глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.