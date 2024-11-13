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При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий
При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий - РИА Новости Крым, 13.11.2024
При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий
Военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T10:55
2024-11-13T10:55
2024-11-13T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.ЧП произошло в среду около 10 утра на улице Тараса Шевченко. По информации очевидцев, машина взорвалась и загорелась. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.По его словам, причины взрыва предстоит установить следственным органам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий
В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военнослужащий – Развожаев
10:55 13.11.2024 (обновлено: 11:59 13.11.2024)