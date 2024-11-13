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При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий

При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий - РИА Новости Крым, 13.11.2024

При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий

Военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T10:55

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.ЧП произошло в среду около 10 утра на улице Тараса Шевченко. По информации очевидцев, машина взорвалась и загорелась. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.По его словам, причины взрыва предстоит установить следственным органам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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