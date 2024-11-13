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При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий
При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий - РИА Новости Крым, 13.11.2024
При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий
Военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T10:55
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севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.ЧП произошло в среду около 10 утра на улице Тараса Шевченко. По информации очевидцев, машина взорвалась и загорелась. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.По его словам, причины взрыва предстоит установить следственным органам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, взрыв, новости крыма, срочные новости крыма, взрыв авто в севастополе
При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий

В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военнослужащий – Развожаев

10:55 13.11.2024 (обновлено: 11:59 13.11.2024)
 
© РИА Новости КрымНа месте взрыва машины в Севастополе
На месте взрыва машины в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
ЧП произошло в среду около 10 утра на улице Тараса Шевченко. По информации очевидцев, машина взорвалась и загорелась. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

"Внутри автомобиля находился водитель, его быстро смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Погибший — военнослужащий", - написал Развожаев в Telegram.

По его словам, причины взрыва предстоит установить следственным органам.
"Но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - отметил губернатор Севастополя.
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СевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевВзрывНовости КрымаСрочные новости КрымаВзрыв авто в Севастополе
 
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