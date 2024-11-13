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Дело о теракте возбудили после взрыва и гибели военного в Севастополе
Дело о теракте возбудили после взрыва и гибели военного в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Дело о теракте возбудили после взрыва и гибели военного в Севастополе
В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T12:43
2024-11-13T12:43
2024-11-13T14:23
севастополь
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.ЧП произошло в среду около 10 утра на улице Тараса Шевченко. По информации очевидцев, машина взорвалась и загорелась. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. При взрыве погиб военнослужащий.По данным следствия, взрыв авто в Гагаринском районе Севастополя произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля. Следователями назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причастные к совершению преступления и иные обстоятельства.Прокуратура Севастополя контролирует ход расследования уголовного дела. На место происшествия для координации действий следственных органов и экстренных служб выезжал заместитель прокурора города Севастополя Евгений Кадамов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовалиПосле подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил делоВ Ингушетии напали на автомобиль МВД – есть погибшие
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Дело о теракте возбудили после взрыва и гибели военного в Севастополе
В Севастополе после взрыва авто возбуждено дело о теракте в отношении военнослужащего
12:43 13.11.2024 (обновлено: 14:23 13.11.2024)