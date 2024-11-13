https://crimea.ria.ru/20241113/delo-o-terakte-vozbudili-posle-vzryva-i-gibeli-voennogo-v-sevastopole-1141821721.html

Дело о теракте возбудили после взрыва и гибели военного в Севастополе

Дело о теракте возбудили после взрыва и гибели военного в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Дело о теракте возбудили после взрыва и гибели военного в Севастополе

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T12:43

2024-11-13T12:43

2024-11-13T14:23

севастополь

уголовный кодекс

взрыв

взрыв авто в севастополе

новости крыма

срочные новости крыма

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0d/1141824424_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aeb88e210a9c545f939a4fa2afd2b2e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.ЧП произошло в среду около 10 утра на улице Тараса Шевченко. По информации очевидцев, машина взорвалась и загорелась. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. При взрыве погиб военнослужащий.По данным следствия, взрыв авто в Гагаринском районе Севастополя произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля. Следователями назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причастные к совершению преступления и иные обстоятельства.Прокуратура Севастополя контролирует ход расследования уголовного дела. На место происшествия для координации действий следственных органов и экстренных служб выезжал заместитель прокурора города Севастополя Евгений Кадамов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовалиПосле подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил делоВ Ингушетии напали на автомобиль МВД – есть погибшие

https://crimea.ria.ru/20241113/dumala-chto-eto-raketa-chto-proiskhodit-na-meste-chp-s-avto-v-sevastopole-1141820002.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, уголовный кодекс, взрыв, взрыв авто в севастополе, новости крыма, срочные новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации)