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Готовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Готовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали
Готовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Готовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали
Агент СБУ, готовивший теракт на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T13:29
2024-11-12T13:29
теракт
диверсия
сбу (служба безопасности украины)
арест
новости крыма
крым
севастополь
балаклавская тэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Агент СБУ, готовивший теракт на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ России.Ранее сообщалось о задержании 29-летнего жителя Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией, а также о покушении на теракт.Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Ленинского района, подозреваемого в передаче украинской военной разведке сведений о военных объектах на полуострове. Шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в СевастополеРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного
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РИА Новости Крым
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теракт, диверсия, сбу (служба безопасности украины), арест, новости крыма, крым, севастополь, балаклавская тэс
Готовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали

Готовившего теракт на железной дороге жителя Севастополя арестовали на два месяца

13:29 12.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Агент СБУ, готовивший теракт на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ России.
Ранее сообщалось о задержании 29-летнего жителя Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.
"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказали в пресс-службе.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией, а также о покушении на теракт.
Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Ленинского района, подозреваемого в передаче украинской военной разведке сведений о военных объектах на полуострове. Шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии.
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ТерактДиверсияСБУ (Служба безопасности Украины)АрестНовости КрымаКрымСевастопольБалаклавская ТЭС
 
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