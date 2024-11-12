https://crimea.ria.ru/20241112/gotovivshego-terakt-vozle-balaklavskoy-tes-sevastopoltsa-arestovali-1141790904.html

Готовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали

Готовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Готовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали

Агент СБУ, готовивший теракт на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T13:29

2024-11-12T13:29

2024-11-12T13:29

теракт

диверсия

сбу (служба безопасности украины)

арест

новости крыма

крым

севастополь

балаклавская тэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/37/1115343773_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_01c41176ea1df4c0d31db90262b11d16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Агент СБУ, готовивший теракт на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ России.Ранее сообщалось о задержании 29-летнего жителя Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией, а также о покушении на теракт.Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Ленинского района, подозреваемого в передаче украинской военной разведке сведений о военных объектах на полуострове. Шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в СевастополеРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, диверсия, сбу (служба безопасности украины), арест, новости крыма, крым, севастополь, балаклавская тэс