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Главные новости Крыма: 13 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Главные новости Крыма: 13 ноября
Главные новости Крыма: 13 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Главные новости Крыма: 13 ноября
В Джанкойском районе полуострова рухнул автомобильный мост. Над Крымом уничтожили четыре беспилотника. В Севастополе произошел теракт, в котором погиб... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-13T23:32
2024-11-14T00:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе полуострова рухнул автомобильный мост. Над Крымом уничтожили четыре беспилотника. В Севастополе произошел теракт, в котором погиб военнослужащий. В Крыму на госзакупках сэкономили 19 млрд, которые направят на социальные нужны. На полуострове начнут искать и разрабатывать новые газовые месторождения. В республике меняют трансформаторные подстанции, столбы и провода для предотвращения аварийности на электросетях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обрушение моста в Джанкойском районеЧрезвычайное происшествие произошло на дороге Джанкой – Маслово: обрушился мост. На место происшествия выехали экстренные службы для устранения последствий и выяснения причин.В МЧС России сообщили, что в момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудникам МЧС России пришлось деблокировать двух пострадавших.Обрушение моста в Джанкойском районе Крыма&gt;&gt;Теракт с гибелью военного в СевастополеПодрыв автомобиля произошел в среду утром в Севастополе на улице Шевченко. Во время взрыва в салоне машины находился военнослужащий. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли быстро его эвакуировать и передать "скорой". Однако спасти мужчину не удалось – он погиб. Машина получила серьезные повреждения.На месте происшествия работали также сотрудники силовых структур, территорию оцепили.Женщина, которая стала очевидцем взрыва, рассказала, что услышала сильный грохот и подумала о прилете ракеты. Люди выбегали из домов, магазинов, от силы взрыва обломки машины разлетелись на десятки метров.Следственный Комитет России сообщил, что в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего.Взрыв авто в Севастополе&gt;&gt;Уничтожение БПЛА над КрымомЧетыре украинских беспилотника уничтожены российскими средствами ПВО в среду днем над территорией Крыма. По информации Минобороны, все БПЛА были самолетного типа. В это же время перекрывали рейд и останавливали движение морского пассажирского транспорта в Севастополе. Позже ограничение было снято, катера и паромы продолжили курсировать в штатном режиме.19 миллиардов экономии на госзакупках19 млрд рублей удалось сэкономить Крыму на государственных закупках. По словам главы республики Сергея Аксенова, дополнительные средства могут быть направлены на социальные нужды местных жителей. Он отметил, что функции по реализации политики в сфере закупок для нужд Крыма осуществляет Госкомитет конкурентной политики РК. За 10 лет через него прошли более 7,3 тыс. закупок на общую сумму 315 млрд рублей и сэкономлено 14 млрд рублей. В сегменте закупок по единому поставщику заключены контракты на общую сумму 529,6 млрд рублей, экономия – 4,7 млрд рублей.В этом году в Крыму запустили пилотный проект по централизации закупок для исполнительных органов власти, что должно повысить эффективность.Разработки новых месторождений газаПланированием поиска и разработки новых газовых месторождений на территории полуострова займется Минтопэнерго Крыма. Это необходимо для обеспечения газом населения республики. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Сейчас, по его словам, самая высокая потребность в голубом топливе у Белогорского, Первомайского и Нижнегорского районов. Уровень газификации этих муниципальных образований нужно довести до среднего по республике в течение 2025–2027 годов.Борьба с аварийностью на электросетяхВ Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода, чтобы избежать аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках. На прошлой неделе отключения на полуострове были незначительными, несмотря на ухудшение погодных условий и усиление штормового ветра. В прошлом году большая часть отключений происходила из-за падения деревьев. Эту ситуацию взяли под контроль. На проблемных участках спилили порядка 20 деревьев.
https://crimea.ria.ru/20241113/kakie-zadachi-i-gde-vypolnyaet-chernomorskiy-flot-v-usloviyakh-novykh-vyzovov-1141787176.html
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главное за день, крым, новости крыма, общество, новости
Главные новости Крыма: 13 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 13 ноября

23:32 13.11.2024 (обновлено: 00:12 14.11.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымОбрушение моста в Джанкойском районе Крыма
Обрушение моста в Джанкойском районе Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе полуострова рухнул автомобильный мост. Над Крымом уничтожили четыре беспилотника. В Севастополе произошел теракт, в котором погиб военнослужащий. В Крыму на госзакупках сэкономили 19 млрд, которые направят на социальные нужны. На полуострове начнут искать и разрабатывать новые газовые месторождения. В республике меняют трансформаторные подстанции, столбы и провода для предотвращения аварийности на электросетях.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обрушение моста в Джанкойском районе

Чрезвычайное происшествие произошло на дороге Джанкой – Маслово: обрушился мост. На место происшествия выехали экстренные службы для устранения последствий и выяснения причин.
В МЧС России сообщили, что в момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудникам МЧС России пришлось деблокировать двух пострадавших.
Обрушение моста в Джанкойском районе Крыма>>

Теракт с гибелью военного в Севастополе

Подрыв автомобиля произошел в среду утром в Севастополе на улице Шевченко. Во время взрыва в салоне машины находился военнослужащий. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли быстро его эвакуировать и передать "скорой". Однако спасти мужчину не удалось – он погиб. Машина получила серьезные повреждения.
На месте происшествия работали также сотрудники силовых структур, территорию оцепили.
Женщина, которая стала очевидцем взрыва, рассказала, что услышала сильный грохот и подумала о прилете ракеты. Люди выбегали из домов, магазинов, от силы взрыва обломки машины разлетелись на десятки метров.
Следственный Комитет России сообщил, что в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего.
Взрыв авто в Севастополе>>

Уничтожение БПЛА над Крымом

Четыре украинских беспилотника уничтожены российскими средствами ПВО в среду днем над территорией Крыма. По информации Минобороны, все БПЛА были самолетного типа. В это же время перекрывали рейд и останавливали движение морского пассажирского транспорта в Севастополе. Позже ограничение было снято, катера и паромы продолжили курсировать в штатном режиме.
Учения кораблей Черноморского флота в Черном море
Вчера, 06:08Радио "Спутник в Крыму"
Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов

19 миллиардов экономии на госзакупках

19 млрд рублей удалось сэкономить Крыму на государственных закупках. По словам главы республики Сергея Аксенова, дополнительные средства могут быть направлены на социальные нужды местных жителей. Он отметил, что функции по реализации политики в сфере закупок для нужд Крыма осуществляет Госкомитет конкурентной политики РК. За 10 лет через него прошли более 7,3 тыс. закупок на общую сумму 315 млрд рублей и сэкономлено 14 млрд рублей. В сегменте закупок по единому поставщику заключены контракты на общую сумму 529,6 млрд рублей, экономия – 4,7 млрд рублей.
В этом году в Крыму запустили пилотный проект по централизации закупок для исполнительных органов власти, что должно повысить эффективность.
Газовый щит
Вчера, 10:16
Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации

Разработки новых месторождений газа

Планированием поиска и разработки новых газовых месторождений на территории полуострова займется Минтопэнерго Крыма. Это необходимо для обеспечения газом населения республики. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Сейчас, по его словам, самая высокая потребность в голубом топливе у Белогорского, Первомайского и Нижнегорского районов. Уровень газификации этих муниципальных образований нужно довести до среднего по республике в течение 2025–2027 годов.
Строительство новой школы в Симферополе
Вчера, 20:48
Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе

Борьба с аварийностью на электросетях

В Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода, чтобы избежать аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках. На прошлой неделе отключения на полуострове были незначительными, несмотря на ухудшение погодных условий и усиление штормового ветра. В прошлом году большая часть отключений происходила из-за падения деревьев. Эту ситуацию взяли под контроль. На проблемных участках спилили порядка 20 деревьев.
Новая квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 08:11Радио "Спутник в Крыму"
Как в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиков
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
23:41Главное за день: 13 ноября
23:32Главные новости Крыма: 13 ноября
23:20Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма
22:57Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу
22:44Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
22:30ЧП на мосту под Джанкоем – на месте работает 16 единиц техники
22:21После обрушения моста под Джанкоем перебоев в ж/д сообщении нет
22:06При обрушении моста в Крыму пострадали два человека
21:54Обрушение моста в Крыму – что известно
21:52Хранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницу
21:33Украина с новым культом смерти скатывается в язычество – эксперт
21:07В Ялте в четверг весь день будет громко
20:50Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену
20:48Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе
20:32Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа
20:11Подорожает ли проезд в общественном транспорте Симферополя с нового года
19:51Вернулся на земли предков – немец Мартинс возрождает козоводство в Крыму
19:42В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю
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