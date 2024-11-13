https://crimea.ria.ru/20241113/glavnye-novosti-kryma-13-noyabrya-1141838584.html

Главные новости Крыма: 13 ноября

Главные новости Крыма: 13 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Главные новости Крыма: 13 ноября

В Джанкойском районе полуострова рухнул автомобильный мост. Над Крымом уничтожили четыре беспилотника. В Севастополе произошел теракт, в котором погиб... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-13T23:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе полуострова рухнул автомобильный мост. Над Крымом уничтожили четыре беспилотника. В Севастополе произошел теракт, в котором погиб военнослужащий. В Крыму на госзакупках сэкономили 19 млрд, которые направят на социальные нужны. На полуострове начнут искать и разрабатывать новые газовые месторождения. В республике меняют трансформаторные подстанции, столбы и провода для предотвращения аварийности на электросетях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обрушение моста в Джанкойском районеЧрезвычайное происшествие произошло на дороге Джанкой – Маслово: обрушился мост. На место происшествия выехали экстренные службы для устранения последствий и выяснения причин.В МЧС России сообщили, что в момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудникам МЧС России пришлось деблокировать двух пострадавших.Обрушение моста в Джанкойском районе Крыма>>Теракт с гибелью военного в СевастополеПодрыв автомобиля произошел в среду утром в Севастополе на улице Шевченко. Во время взрыва в салоне машины находился военнослужащий. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли быстро его эвакуировать и передать "скорой". Однако спасти мужчину не удалось – он погиб. Машина получила серьезные повреждения.На месте происшествия работали также сотрудники силовых структур, территорию оцепили.Женщина, которая стала очевидцем взрыва, рассказала, что услышала сильный грохот и подумала о прилете ракеты. Люди выбегали из домов, магазинов, от силы взрыва обломки машины разлетелись на десятки метров.Следственный Комитет России сообщил, что в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего.Взрыв авто в Севастополе>>Уничтожение БПЛА над КрымомЧетыре украинских беспилотника уничтожены российскими средствами ПВО в среду днем над территорией Крыма. По информации Минобороны, все БПЛА были самолетного типа. В это же время перекрывали рейд и останавливали движение морского пассажирского транспорта в Севастополе. Позже ограничение было снято, катера и паромы продолжили курсировать в штатном режиме.19 миллиардов экономии на госзакупках19 млрд рублей удалось сэкономить Крыму на государственных закупках. По словам главы республики Сергея Аксенова, дополнительные средства могут быть направлены на социальные нужды местных жителей. Он отметил, что функции по реализации политики в сфере закупок для нужд Крыма осуществляет Госкомитет конкурентной политики РК. За 10 лет через него прошли более 7,3 тыс. закупок на общую сумму 315 млрд рублей и сэкономлено 14 млрд рублей. В сегменте закупок по единому поставщику заключены контракты на общую сумму 529,6 млрд рублей, экономия – 4,7 млрд рублей.В этом году в Крыму запустили пилотный проект по централизации закупок для исполнительных органов власти, что должно повысить эффективность.Разработки новых месторождений газаПланированием поиска и разработки новых газовых месторождений на территории полуострова займется Минтопэнерго Крыма. Это необходимо для обеспечения газом населения республики. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Сейчас, по его словам, самая высокая потребность в голубом топливе у Белогорского, Первомайского и Нижнегорского районов. Уровень газификации этих муниципальных образований нужно довести до среднего по республике в течение 2025–2027 годов.Борьба с аварийностью на электросетяхВ Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода, чтобы избежать аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках. На прошлой неделе отключения на полуострове были незначительными, несмотря на ухудшение погодных условий и усиление штормового ветра. В прошлом году большая часть отключений происходила из-за падения деревьев. Эту ситуацию взяли под контроль. На проблемных участках спилили порядка 20 деревьев.

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https://crimea.ria.ru/20241113/krym-za-god-vtroe-uskoril-tempy-sotsialnoy-gazifikatsii-1141816910.html

https://crimea.ria.ru/20241113/kak-idet-stroitelstvo-novoy-shkoly-za-milliard-v-simferopole-1141821258.html

https://crimea.ria.ru/20241113/kak-v-krymu-idet-protsess-vosstanovleniya-prav-obmanutykh-dolschikov-1141808050.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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