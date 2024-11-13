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Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
Российские силы ПВО сбили и перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T17:09
2024-11-13T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили и перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.В это же время в Севастополе перекрывали рейд и останавливали движение морского пассажирского транспорта. Позже ограничение было снято, катера и паромы продолжили курсировать в штатном режиме.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотниковТри беспилотника упали в Пензе50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны
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крым, срочные новости крыма, новости крыма, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом

Над Крымом средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника за час

17:09 13.11.2024 (обновлено: 17:15 13.11.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкРабота пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С"
Работа пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили и перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 15.30 до 16.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Крыма", - говорится в сообщении.
В это же время в Севастополе перекрывали рейд и останавливали движение морского пассажирского транспорта. Позже ограничение было снято, катера и паромы продолжили курсировать в штатном режиме.
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