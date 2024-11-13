https://crimea.ria.ru/20241113/chetyre-bespilotnika-vsu-unichtozheny-nad-krymom--1141831690.html

Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом

Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом

Российские силы ПВО сбили и перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T17:09

2024-11-13T17:09

2024-11-13T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили и перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.В это же время в Севастополе перекрывали рейд и останавливали движение морского пассажирского транспорта. Позже ограничение было снято, катера и паромы продолжили курсировать в штатном режиме.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотниковТри беспилотника упали в Пензе50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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