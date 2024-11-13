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Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
Российские силы ПВО сбили и перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T17:09
2024-11-13T17:09
2024-11-13T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили и перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.В это же время в Севастополе перекрывали рейд и останавливали движение морского пассажирского транспорта. Позже ограничение было снято, катера и паромы продолжили курсировать в штатном режиме.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотниковТри беспилотника упали в Пензе50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
Над Крымом средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника за час
17:09 13.11.2024 (обновлено: 17:15 13.11.2024)