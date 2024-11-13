https://crimea.ria.ru/20241113/ataka-na-regiony-rossii-sily-pvo-sbili-29-ukrainskikh-bespilotnikov-1141815214.html

Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников

Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 29 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T07:57

2024-11-13T07:57

2024-11-13T07:59

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 29 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщает Минобороны.Утром в среду губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в лесном массиве поселка Монтажный обнаружено место падения трех дронов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, обломки дрона повредили непроизводственное здание предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Брянскую область ранена мирная жительницаВ Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницыВзрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, воронежская область, курская область, белгородская область, тверская область, брянская область, пензенская область