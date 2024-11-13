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Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников
Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 29 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T07:57
2024-11-13T07:59
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 29 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщает Минобороны.Утром в среду губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в лесном массиве поселка Монтажный обнаружено место падения трех дронов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, обломки дрона повредили непроизводственное здание предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Брянскую область ранена мирная жительницаВ Запорожской области после атаки дрона без газа 6 тысяч домов и больницыВзрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона
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Новости
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, воронежская область, курская область, белгородская область, тверская область, брянская область, пензенская область
Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов над шестью регионами России

07:57 13.11.2024 (обновлено: 07:59 13.11.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 29 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщает Минобороны.
"Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь – над территорией Белгородской области, пять – над Тверской областью, пять – над Брянской, три – над Пензенской областью и два – над Воронежской", говорится в сообщении военного ведомства.
Утром в среду губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в лесном массиве поселка Монтажный обнаружено место падения трех дронов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, обломки дрона повредили непроизводственное здание предприятия.
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ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовостиВоронежская областьКурская областьБелгородская областьТверская областьБрянская областьПензенская область
 
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