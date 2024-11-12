https://crimea.ria.ru/20241112/vzryv-proizoshel-na-neftebaze-v-belgorodskoy-oblasti-posle-ataki-drona-1141779070.html

Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона

Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона

В ночь на вторник украинские беспилотники атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T06:02

2024-11-12T06:02

2024-11-12T06:07

обстрелы белгородской области

белгородская область

нефтебаза

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на вторник украинские беспилотники атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром 10 ноября массированной атаке украинских БПЛА подверглись Москва и Московская область, а также Курская, Орловская, Белгородская, Брянская, Калужская и Тульская области. Пять человек пострадали при падении обломков украинских беспилотников в Раменском районе Московской области, загорелись четыре дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на нефтебазу в СтавропольеКрымских пожарных наградят за тушение Феодосийской нефтебазы70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУ

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, нефтебаза, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости