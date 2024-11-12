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Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона
Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона
В ночь на вторник украинские беспилотники атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T06:02
2024-11-12T06:07
обстрелы белгородской области
белгородская область
нефтебаза
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на вторник украинские беспилотники атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром 10 ноября массированной атаке украинских БПЛА подверглись Москва и Московская область, а также Курская, Орловская, Белгородская, Брянская, Калужская и Тульская области. Пять человек пострадали при падении обломков украинских беспилотников в Раменском районе Московской области, загорелись четыре дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на нефтебазу в СтавропольеКрымских пожарных наградят за тушение Феодосийской нефтебазы70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУ
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обстрелы белгородской области, белгородская область, нефтебаза, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области

06:02 12.11.2024 (обновлено: 06:07 12.11.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли нефтебазу в Белгородской области
ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на вторник украинские беспилотники атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали десять пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Утром 10 ноября массированной атаке украинских БПЛА подверглись Москва и Московская область, а также Курская, Орловская, Белгородская, Брянская, Калужская и Тульская области.
Пять человек пострадали при падении обломков украинских беспилотников в Раменском районе Московской области, загорелись четыре дома.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьНефтебазаВячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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