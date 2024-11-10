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Массированный удар дронов ВСУ по Москве и областям России: что известно - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Массированный удар дронов ВСУ по Москве и областям России: что известно
Массированный удар дронов ВСУ по Москве и областям России: что известно - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Массированный удар дронов ВСУ по Москве и областям России: что известно
Утром 10 ноября яростным атакам украинских БПЛА подверглись Москва и Московская область, а также Курская, Орловская, Белгородская, Брянская, Калужская и... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T13:07
2024-11-10T13:07
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Утром 10 ноября яростным атакам украинских БПЛА подверглись Москва и Московская область, а также Курская, Орловская, Белгородская, Брянская, Калужская и Тульская области. Повреждены частные дома, в Московской области ранения и ожоги получила женщина.Все, что известно о воздушной атаке к этому часу, РИА Новости Крым собрали в этой подборке.Атака на МосквуУтром об отражении атаки БПЛА на Москву сообщил мэр столицы России Сергей Собянин. По состоянию на 9:10 по московскому времени было сбито или перехвачено уже 22 беспилотных летательных аппарата. Атакам подверглись городские округа Раменское, Коломна и Домодедово.Позже Собянин сообщил, что к 10:00 количество БПЛА увеличилось до 32.По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в поселке Становое в результате воздушных ударов пострадала женщина и загорелись два жилых дома. Пострадавшую госпитализировали с ожогами лица, тела и рук, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.Орловская областьО работе средств ПВО в Орловской области написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. Первоначально он сообщил о поражении восьми беспилотных летательных аппаратов, позже уточнил, что было сбито еще два."Вражеская атака продолжается – над Орловской областью сбиты еще два БПЛА. Пострадавших нет, повреждений не нанесено, работают оперативные службы. Наши доблестные силы ПВО продолжают круглосуточное дежурство, надежно защищая небо над Орловщиной", - написал он.Данные Минобороны РФВ Министерстве обороны в 10:05 сообщили, что территорией России было сбито 23 БПЛА, из них 17 – над территорией Брянской области, три – в Ростовской области, два – в Белгородской и один - над территорией Курской области.Позже в военном ведомстве сообщили, что за период с 7:00 до 10:00 над регионами Российской Федерации было сбито 70 беспилотных летательных аппаратов."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 34 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской, шесть – над территорией Курской и два над территорией Тульской областей", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что за ночь с восьмого на девятое ноября над территорией России было сбито 50 беспилотников, из них 28 – над Брянской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиВ Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников
https://crimea.ria.ru/20241109/rossiyskiy-boets-rukoy-sbil-dron-i-spas-zhizni-vosmerym-tovarischam-1141731762.html
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министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Массированный удар дронов ВСУ по Москве и областям России: что известно

Что известно об утреннем массированной атаке 80 дронов ВСУ на Москву и области России

13:07 10.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Утром 10 ноября яростным атакам украинских БПЛА подверглись Москва и Московская область, а также Курская, Орловская, Белгородская, Брянская, Калужская и Тульская области. Повреждены частные дома, в Московской области ранения и ожоги получила женщина.
Все, что известно о воздушной атаке к этому часу, РИА Новости Крым собрали в этой подборке.

Атака на Москву

Утром об отражении атаки БПЛА на Москву сообщил мэр столицы России Сергей Собянин. По состоянию на 9:10 по московскому времени было сбито или перехвачено уже 22 беспилотных летательных аппарата. Атакам подверглись городские округа Раменское, Коломна и Домодедово.
Позже Собянин сообщил, что к 10:00 количество БПЛА увеличилось до 32.
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в поселке Становое в результате воздушных ударов пострадала женщина и загорелись два жилых дома. Пострадавшую госпитализировали с ожогами лица, тела и рук, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Орловская область

О работе средств ПВО в Орловской области написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. Первоначально он сообщил о поражении восьми беспилотных летательных аппаратов, позже уточнил, что было сбито еще два.
"Вражеская атака продолжается – над Орловской областью сбиты еще два БПЛА. Пострадавших нет, повреждений не нанесено, работают оперативные службы. Наши доблестные силы ПВО продолжают круглосуточное дежурство, надежно защищая небо над Орловщиной", - написал он.

Данные Минобороны РФ

В Министерстве обороны в 10:05 сообщили, что территорией России было сбито 23 БПЛА, из них 17 – над территорией Брянской области, три – в Ростовской области, два – в Белгородской и один - над территорией Курской области.
Позже в военном ведомстве сообщили, что за период с 7:00 до 10:00 над регионами Российской Федерации было сбито 70 беспилотных летательных аппаратов.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 34 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской, шесть – над территорией Курской и два над территорией Тульской областей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за ночь с восьмого на девятое ноября над территорией России было сбито 50 беспилотников, из них 28 – над Брянской областью.
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