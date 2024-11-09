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Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской области
Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской области
Три жителя села Новое ранены при сбросе взрывоопасных предметов с украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T18:26
2024-11-09T18:26
2024-11-09T18:28
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Три жителя села Новое ранены при сбросе взрывоопасных предметов с украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его данным, один из дронов скинул взрывчатку на территорию частного жилого дома.Третий пострадавший также получил ранения при сбросе взрывного устройства с дрона. Мужчину с различными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в Валуйскую больницу. Повторными ударами боевиков повреждены легковые машины и ГАЗель. В ночь на субботу российские средства противовоздушной обороны уничтожили 50 украинских беспилотников над семью регионами России. 28 дронов сбили над Брянской областью, 12 - над Курской, четыре - над Новгородской, по три - над Смоленской и Тульской областями и по одному - над Орловской и Тверской.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали многоэтажки в ШебекиноВСУ ударили по Шебекино кассетными боеприпасамиДрон атаковал многоэтажку в Белгороде
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской области
Три мирных жителя Белгородской области ранены при сбросе взрывчатки с дронов – Гладков
18:26 09.11.2024 (обновлено: 18:28 09.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Три жителя села Новое ранены при сбросе взрывоопасных предметов с украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, один из дронов скинул взрывчатку на территорию частного жилого дома.
"Ранения получили женщина и мужчина, которые в этот момент находились на улице. Попутным транспортом они доставлены в Волоконовскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у женщины ранение стопы, у мужчины — слепое осколочное ранение ноги", - написал он в Telegram-канале
Третий пострадавший также получил ранения при сбросе взрывного устройства с дрона. Мужчину с различными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в Валуйскую больницу.
Повторными ударами боевиков повреждены легковые машины и ГАЗель.
В ночь на субботу российские средства противовоздушной обороны уничтожили 50 украинских беспилотников над семью регионами России. 28 дронов сбили над Брянской областью, 12 - над Курской, четыре - над Новгородской, по три - над Смоленской и Тульской областями и по одному - над Орловской и Тверской.
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