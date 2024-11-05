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ВСУ ударили по Шебекино кассетными боеприпасами
ВСУ ударили по Шебекино кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 05.11.2024
ВСУ ударили по Шебекино кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины атаковали кассетными боеприпасами Белгородскую область, ранения головы получила мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T18:13
2024-11-05T18:13
2024-11-05T18:13
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
кассетные боеприпасы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали кассетными боеприпасами Белгородскую область, ранения головы получила мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранена местная жительница. С осколочным ранением головы бригада скорой помощи доставляет ее в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.Также, по информации Гладкова, под обстрел попали две многоэтажки и частный дом. Кроме того, осколками посечены четыре автомобиля.На месте атаки работают оперативные службы, информация о последствиях обстрела уточняется.Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Белгороде во вторник днем. Пострадал мирный житель, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, сообщал ранее Гладков. Позже стало известно, что число раненных выросло до двух – один из жителей отравился продуктами горения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших вырослоВ Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, кассетные боеприпасы, новости
ВСУ ударили по Шебекино кассетными боеприпасами
Мирная жительница ранена в голову при ударе кассетными боеприпасами по Шебекино