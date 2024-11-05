https://crimea.ria.ru/20241105/ataka-drona-na-mnogoetazhku-v-belgorode--chislo-postradavshikh-vyroslo-1141629424.html

Атака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших выросло

Атака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Атака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших выросло

Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Белгороде выросло до двух человек. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T17:40

2024-11-05T17:40

2024-11-05T17:40

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Белгороде выросло до двух человек. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, еще один мужчина отравился продуктами горения.Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Белгороде во вторник днем. Пострадал мирный житель, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, сообщал ранее Гладков.Погибших в результате атаки, по данным Гладкова, нет. Повреждения получили фасад и остекление трех многоэтажек, осколками посечены семь автомобилей. Для жителей микрорайона развернули информационный центр. Все оперативные службы, подрядные организации и администрация Белгорода продолжают работать на месте.По данным МЧС региона, сейчас пожар ликвидирован. По предварительным данным, огонь повредил три квартиры. От МЧС России были задействованы 24 человека и пять единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

белгород

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости