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Атака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших выросло
Атака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Атака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших выросло
Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Белгороде выросло до двух человек. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T17:40
2024-11-05T17:40
2024-11-05T17:40
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Белгороде выросло до двух человек. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, еще один мужчина отравился продуктами горения.Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Белгороде во вторник днем. Пострадал мирный житель, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, сообщал ранее Гладков.Погибших в результате атаки, по данным Гладкова, нет. Повреждения получили фасад и остекление трех многоэтажек, осколками посечены семь автомобилей. Для жителей микрорайона развернули информационный центр. Все оперативные службы, подрядные организации и администрация Белгорода продолжают работать на месте.По данным МЧС региона, сейчас пожар ликвидирован. По предварительным данным, огонь повредил три квартиры. От МЧС России были задействованы 24 человека и пять единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Атака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших выросло
Число раненных при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Белгороде выросло до двух - Гладков