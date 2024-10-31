https://crimea.ria.ru/20241031/v-belgorodskoy-oblasti-dron-udaril-po-selkhoztekhnike--pogib-mekhanizator-1141514959.html

В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор

В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор - РИА Новости Крым, 31.10.2024

В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор

В Белгородской области украинский дрон ударил по работающей в поле сельскохозяйственной технике, в результате чего погиб механизатор. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T17:31

2024-10-31T17:31

2024-10-31T17:39

вячеслав гладков

белгородская область

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский дрон ударил по работающей в поле сельскохозяйственной технике, в результате чего погиб механизатор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Еще одного сотрудника, который в момент удара находился рядом, попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ."У пострадавшего осколочные ранения руки и ноги. Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно".Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.30 октября обстрелу ВСУ подверглись два села на территории Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека. Осколочные ранения получили трое женщин, мужчина с черепно-мозговой травмой был доставлен в областную больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУВСУ ударили по высотке в спальном районе Белгорода Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области