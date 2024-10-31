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В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор
В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор
В Белгородской области украинский дрон ударил по работающей в поле сельскохозяйственной технике, в результате чего погиб механизатор. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T17:31
2024-10-31T17:39
вячеслав гладков
белгородская область
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский дрон ударил по работающей в поле сельскохозяйственной технике, в результате чего погиб механизатор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Еще одного сотрудника, который в момент удара находился рядом, попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ."У пострадавшего осколочные ранения руки и ноги. Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно".Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.30 октября обстрелу ВСУ подверглись два села на территории Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека. Осколочные ранения получили трое женщин, мужчина с черепно-мозговой травмой был доставлен в областную больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУВСУ ударили по высотке в спальном районе Белгорода Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор

В Белгородской области от удара дрона по сельхозтехнике в поле погиб механизатор

17:31 31.10.2024 (обновлено: 17:39 31.10.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ
Боевики ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский дрон ударил по работающей в поле сельскохозяйственной технике, в результате чего погиб механизатор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Валуйском муниципальном округе вблизи поселка Дальний вражеский беспилотник нанес удар по работающей в поле сельхозтехнике. Погиб сотрудник сельскохозяйственного предприятия. Мужчина от полученных ранений скончался на месте до приезда медиков", - написал он.

Еще одного сотрудника, который в момент удара находился рядом, попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ.
"У пострадавшего осколочные ранения руки и ноги. Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно".
Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
30 октября обстрелу ВСУ подверглись два села на территории Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека. Осколочные ранения получили трое женщин, мужчина с черепно-мозговой травмой был доставлен в областную больницу.
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