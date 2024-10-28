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ВСУ ударили по высотке в спальном районе Белгорода
ВСУ ударили по высотке в спальном районе Белгорода - РИА Новости Крым, 28.10.2024
ВСУ ударили по высотке в спальном районе Белгорода
Вражеские беспилотники атаковали спальный район Белгорода, поврежден многоквартирный дом. Об этом в понедельник днем сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T15:52
2024-10-28T15:52
2024-10-28T15:58
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валентин демидов
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вражеские беспилотники атаковали спальный район Белгорода, поврежден многоквартирный дом. Об этом в понедельник днем сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.Взрывотехники осматривают территорию, затем начнется поквартирный обход, все последствия украинского удара будут зафиксированы. Специалисты составят акты повреждений и передадут их строителям, которые будут закрывать тепловой контур по временной схеме, уточнил Демидов.В минувшую среду украинские боевики атаковали жилые дома и автомобили в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранения получил один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли людиДва человека ранены при обстреле села в Белгородской областиВ 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков
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белгород, валентин демидов, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ ударили по высотке в спальном районе Белгорода
ВСУ атаковали спальный район Белгорода – территория оцеплена
15:52 28.10.2024 (обновлено: 15:58 28.10.2024)