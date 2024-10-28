В Севастополе вспоминают "Новороссийск" – линкор затонул 69 лет назад
В 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
14:29 28.10.2024 (обновлено: 15:46 28.10.2024)
© Фото с сайта http://linkor-novorossiysk.ru/Знак в память о гибели линкора "Новороссийск"
© Фото с сайта http://linkor-novorossiysk.ru/
Траурные мероприятия в память о гибели линкора "Новороссийск", который затонул 69 лет назад в Севастопольской бухте, прошли в городе-герое.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Мужество и героизм экипажа линкора "Новороссийск" вспоминают сегодня в Севастополе. Флагман Черноморской эскадры затонул в Севастопольской бухте после взрыва 29 октября 1955 года. Жертвами трагедии стали 617 членов экипажа и спасательных команд. Точная причина гибели судна до сих пор неизвестна.
© РИА Новости КрымВ 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
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В 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
© РИА Новости Крым
© Фото с сайта http://linkor-novorossiysk.ru/Модель линкора "Новороссийск"
2 из 6
Модель линкора "Новороссийск"
© Фото с сайта http://linkor-novorossiysk.ru/
© РИА Новости КрымВ 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
3 из 6
В 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
© РИА Новости Крым
© Фото с сайта http://linkor-novorossiysk.ru/Подъем линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте
4 из 6
Подъем линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте
© Фото с сайта http://linkor-novorossiysk.ru/
© РИА Новости КрымВ 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
5 из 6
В 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
6 из 6
В 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
© РИА Новости Крым
1 из 6
В 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
© РИА Новости Крым
2 из 6
Модель линкора "Новороссийск"
© Фото с сайта http://linkor-novorossiysk.ru/
3 из 6
В 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
© РИА Новости Крым
4 из 6
Подъем линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте
© Фото с сайта http://linkor-novorossiysk.ru/
5 из 6
В 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
© РИА Новости Крым
6 из 6
В 69-ю годовщину гибели линкора "Новороссийск" память погибших почтили в Севастополе
© РИА Новости Крым
"Новороссийск" до 1949 года входил в состав итальянского флота под именем "Джулио Чезаре". Корабль, который по проекту инженер-генерала Эдоардо Масдеа строила фирма из Генуи, был спущен на воду 15 октября 1911 года. Вошел в строй 14 мая 1914 года с напутствием "Чтобы выдержать любой удар".
В 1949 году "Новороссийск" передали советским ВМС в счет репараций. Судно включили в состав Черноморского флота. Ночью 29 октября 1955 года в бухте Севастополя под кораблем произошел взрыв, пробивший корпус и подводную часть корабля. Линкор пытались отбуксировать, но потом буксировку остановили. Когда пришел приказ ее возобновить, было уже поздно: носовая часть корабля села на грунт.
Через 2 часа 44 минуты после взрыва корабль решили оттаскивать буксирами, но безуспешно. К линкору подошли спасательные катера, таким образом удалось спасти лишь небольшую часть экипажа. К утру 30 октября "Новороссийск" затонул. Под водой остались более 600 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.
Правительственная комиссия, которая расследовала гибель "Новороссийска", предположила, что под кораблем могла взорваться немецкая мина времен Великой Отечественной войны. Не исключалась и возможность диверсии.