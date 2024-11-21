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Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки
Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки
Из-за переключения участка магистрального водовода два поселка под Евпаторией на следующей неделе останутся без воды более чем на сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T07:30
2024-11-21T07:30
2024-11-21T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Из-за переключения участка магистрального водовода два поселка под Евпаторией на следующей неделе останутся без воды более чем на сутки. Об этом сообщает местный филиал "Воды Крыма".На предприятии уточняют, что водоснабжение Евпатории и Заозерного будет осуществляться в штатном режиме. Населению же Мирного и Новоозреного рекомендуют иметь запас воды на время приостановки водоснабжения. При этом в диспетчерской можно узнать о месте расположения водовозок или оставить заявку на подвоз воды.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Белогорском районе пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводовАксенов назвал главную проблему ЖКХ КрымаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
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Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки
Два поселка под Евпаторией более чем на сутки останутся без воды