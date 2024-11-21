Рейтинг@Mail.ru
Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241121/pod-evpatoriey-otklyuchat-vodu-v-dvukh-poselkakh-bolee-chem-na-sutki-1141769708.html
Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки
Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки
Из-за переключения участка магистрального водовода два поселка под Евпаторией на следующей неделе останутся без воды более чем на сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T07:30
2024-11-21T07:30
евпатория
вода крыма
вода в крыму
отключение воды
отключение воды в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Из-за переключения участка магистрального водовода два поселка под Евпаторией на следующей неделе останутся без воды более чем на сутки. Об этом сообщает местный филиал "Воды Крыма".На предприятии уточняют, что водоснабжение Евпатории и Заозерного будет осуществляться в штатном режиме. Населению же Мирного и Новоозреного рекомендуют иметь запас воды на время приостановки водоснабжения. При этом в диспетчерской можно узнать о месте расположения водовозок или оставить заявку на подвоз воды.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Белогорском районе пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводовАксенов назвал главную проблему ЖКХ КрымаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, вода крыма, вода в крыму, отключение воды, отключение воды в крыму, крым, новости крыма
Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки

Два поселка под Евпаторией более чем на сутки останутся без воды

07:30 21.11.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Из-за переключения участка магистрального водовода два поселка под Евпаторией на следующей неделе останутся без воды более чем на сутки. Об этом сообщает местный филиал "Воды Крыма".
"В связи с проведением работ по переключению нового участка магистрального водовода в сторону поселков Мирный и Новоозерный с 20:00 21 ноября до 00:00 23 ноября будет введено ограничение водоснабжения этих поселков", – говорится в сообщении.
На предприятии уточняют, что водоснабжение Евпатории и Заозерного будет осуществляться в штатном режиме. Населению же Мирного и Новоозреного рекомендуют иметь запас воды на время приостановки водоснабжения. При этом в диспетчерской можно узнать о месте расположения водовозок или оставить заявку на подвоз воды.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Белогорском районе пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводов
Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма
Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
 
ЕвпаторияВода КрымаВода в КрымуОтключение водыОтключение воды в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:27Вагон сошел с рельс при столкновении электрички с асфальтоукладчиком
08:04Как энергетики Севастополя подготовились к непогоде
07:52Просрочка для Киева: США поставят ATACMS с истекшим сроком годности
07:30Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки
07:10Лед тронулся: чем уникален саммит G-20
06:37США допускают обмен ядерными ударами на "приемлемых" для себя условиях
06:03Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая
00:01Сильные ливни и штормовой ветер: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 21 ноября
22:59Россия начала использовать замороженные иностранные активы
22:56Ядерная доктрина России и взрывы в Киеве: главные новости 20 ноября
22:38Обломки дрона и смертельный пожар: главные новости Крыма 20 ноября
22:33Запад готовит нападение на Белоруссию - СМИ
22:19Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку
22:02Тысячелетняя война на Украине – Захарова оценила слова главы МИД Австрии
21:33Зеленский передумал возвращать Крым военным путем
21:20Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мосту
20:53В Феодосии отремонтируют городскую поликлинику
20:42Девочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
20:33Конкурс эскизов памятника героям СВО запускает фонд "Защитники Отечества"
Лента новостейМолния