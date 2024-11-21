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Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки

Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки

Из-за переключения участка магистрального водовода два поселка под Евпаторией на следующей неделе останутся без воды более чем на сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T07:30

2024-11-21T07:30

2024-11-21T07:30

евпатория

вода крыма

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отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Из-за переключения участка магистрального водовода два поселка под Евпаторией на следующей неделе останутся без воды более чем на сутки. Об этом сообщает местный филиал "Воды Крыма".На предприятии уточняют, что водоснабжение Евпатории и Заозерного будет осуществляться в штатном режиме. Населению же Мирного и Новоозреного рекомендуют иметь запас воды на время приостановки водоснабжения. При этом в диспетчерской можно узнать о месте расположения водовозок или оставить заявку на подвоз воды.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Белогорском районе пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводовАксенов назвал главную проблему ЖКХ КрымаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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