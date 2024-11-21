https://crimea.ria.ru/20241121/ot-priemnika-do-smart-v-mire-otmechayut-den-televideniya-1142008661.html

От приемника до Smart: в мире отмечают День телевидения

От приемника до Smart: в мире отмечают День телевидения - РИА Новости Крым, 21.11.2024

От приемника до Smart: в мире отмечают День телевидения

Первая в мире телевизионная передача состоялась в России, а именно в Санкт-Петербурге в 1911 году, системы цветного телевидения разработали к началу 1950-х... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T08:48

2024-11-21T08:48

2024-11-21T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Первая в мире телевизионная передача состоялась в России, а именно в Санкт-Петербурге в 1911 году, системы цветного телевидения разработали к началу 1950-х годов, а в нашей стране цветное вещание впервые запустили в 1967-м. Тогда же начал работу телецентр "Останкино".Во всем мире ежегодно 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения (World Television Day). Праздник учрежден в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1996 года в честь первого Всемирного телевизионного форума, который прошел под эгидой Всемирной организации в том же году, 21 ноября и собрал ведущих представителей СМИ, чтобы обсудить растущее значение телевидения, в том числе его влияние на общественное мнение и мировую политику.В 2024 году торжество для работников сферы телевещания приходится на четверг. В знаменательную дату РИА Новости Крым приводят интересные факты о телевидении. Все - в нашей инфографике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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