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Обломки дрона и смертельный пожар: главные новости Крыма 20 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Обломки дрона и смертельный пожар: главные новости Крыма 20 ноября
Обломки дрона и смертельный пожар: главные новости Крыма 20 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Обломки дрона и смертельный пожар: главные новости Крыма 20 ноября
В Севастополе произошел крупный пожар - пятиэтажке выгорели семь квартир, погиб человек. Также на территории города нашли опасные обломки дрона и повышают... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T22:38
2024-11-20T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе произошел крупный пожар - пятиэтажке выгорели семь квартир, погиб человек. Также на территории города нашли опасные обломки дрона и повышают безопасность рейда в Балаклаве. В Крыму установят дополнительные вышки мобильной связи и отключат роуминг. В Симферополе установят систему видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта. Более 16 тысяч жителей Крыма получают повышенную пенсию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сильный пожар в пятиэтажке в СевастополеВ Севастополе в среду произошел пожар в многоквартирном доме на улице Хрусталева, спасатели эвакуировали жильцов из задымленных помещений, в том числе с помощью пожарных лестниц. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате ЧП погиб мужчина, еще одна женщина госпитализирована. Эвакуированных размещали в пункте временного размещения. Еще один пожар произошел в Саках, где горело недостроенное здание детского сада. Пострадавших в этом пожаре нет. По факту происшествия начаты проверки Следкома и прокуратуры.Обломки дрона и безопасность в СевастополеВ Севастополе, в районе улицы Нефтяная обнаружены обломки беспилотника, предварительно, с боезарядом, сообщил в среду губернатор Михаил Развожаев. По его информации, дрон был подавлен силами РЭБ и упал при одной из атак ВСУ на Севастополь. Пиротехники МЧС России произвели контролируемый подрыв частей беспилотника на месте обнаружения.В среду Развожаев также сообщил о том, что в Балаклавской бухте начинают устанавливать боносетевые заграждения в целях безопасности. Такое решение приняли на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания после теракта на пляже Учкуевка. Заграждения сконструированы так, что протаранить их не получится. При этом инженеры позаботились о том, чтобы заграждения не мешали морской фауне и не нарушалась экология бухты.Мобильная связь в КрымуЕще 60 станций мобильной связи установят в Крыму в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, на сегодняшний день мобильной связью обеспечено 98% населения республики, фактическое покрытие превысило 70% площади региона. По данным главы министерства внутренней политики, информации и связи РК Альберта Куршутова, в следующем году еще два крупных мобильных оператора из так называемой "большой четверки" отключат роуминг для граждан других регионов РФ, приезжающих в Крым.Видеонаблюдение на основе ИИДо конца 2025 года в Симферополе установят систему видеонаблюдения, работающую на основе искусственного интеллекта. Она будет не только фиксировать происходящее, но и анализировать контент, уведомляя о правонарушениях экстренные службы. Презентация новой системы прошла в Совете министров на заседании коллегии министерства внутренней политики, информации и связи Крыма в среду.Прибавка пенсионерамБолее 16 тысяч жителей Крыма получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по республике. Социальная поддержка положена неработающим пенсионерам, которые не меньше 30 лет проработали в сельском хозяйстве. При этом учитывается работа по 500 специальностям, в их числе — механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Обломки дрона и смертельный пожар: главные новости Крыма 20 ноября

Обломки дрона и смертельный пожар в пятиэтажке - главные новости Крыма 20 ноября

22:38 20.11.2024
 
© МЧС РоссииПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе произошел крупный пожар - пятиэтажке выгорели семь квартир, погиб человек. Также на территории города нашли опасные обломки дрона и повышают безопасность рейда в Балаклаве. В Крыму установят дополнительные вышки мобильной связи и отключат роуминг. В Симферополе установят систему видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта. Более 16 тысяч жителей Крыма получают повышенную пенсию.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Сильный пожар в пятиэтажке в Севастополе

В Севастополе в среду произошел пожар в многоквартирном доме на улице Хрусталева, спасатели эвакуировали жильцов из задымленных помещений, в том числе с помощью пожарных лестниц. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате ЧП погиб мужчина, еще одна женщина госпитализирована. Эвакуированных размещали в пункте временного размещения.
Еще один пожар произошел в Саках, где горело недостроенное здание детского сада. Пострадавших в этом пожаре нет. По факту происшествия начаты проверки Следкома и прокуратуры.

Обломки дрона и безопасность в Севастополе

В Севастополе, в районе улицы Нефтяная обнаружены обломки беспилотника, предварительно, с боезарядом, сообщил в среду губернатор Михаил Развожаев. По его информации, дрон был подавлен силами РЭБ и упал при одной из атак ВСУ на Севастополь. Пиротехники МЧС России произвели контролируемый подрыв частей беспилотника на месте обнаружения.
В среду Развожаев также сообщил о том, что в Балаклавской бухте начинают устанавливать боносетевые заграждения в целях безопасности. Такое решение приняли на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания после теракта на пляже Учкуевка. Заграждения сконструированы так, что протаранить их не получится. При этом инженеры позаботились о том, чтобы заграждения не мешали морской фауне и не нарушалась экология бухты.
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Мобильная связь в Крыму

Еще 60 станций мобильной связи установят в Крыму в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, на сегодняшний день мобильной связью обеспечено 98% населения республики, фактическое покрытие превысило 70% площади региона. По данным главы министерства внутренней политики, информации и связи РК Альберта Куршутова, в следующем году еще два крупных мобильных оператора из так называемой "большой четверки" отключат роуминг для граждан других регионов РФ, приезжающих в Крым.
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Видеонаблюдение на основе ИИ

До конца 2025 года в Симферополе установят систему видеонаблюдения, работающую на основе искусственного интеллекта. Она будет не только фиксировать происходящее, но и анализировать контент, уведомляя о правонарушениях экстренные службы. Презентация новой системы прошла в Совете министров на заседании коллегии министерства внутренней политики, информации и связи Крыма в среду.
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Прибавка пенсионерам

Более 16 тысяч жителей Крыма получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по республике. Социальная поддержка положена неработающим пенсионерам, которые не меньше 30 лет проработали в сельском хозяйстве. При этом учитывается работа по 500 специальностям, в их числе — механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин и другие.
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