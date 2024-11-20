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Из горящей пятиэтажки в Севастополе эвакуировали более 20 человек
Из горящей пятиэтажки в Севастополе эвакуировали более 20 человек - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Из горящей пятиэтажки в Севастополе эвакуировали более 20 человек
Спасатели эвакуировали 23 жильца из горящего пятиэтажного дома в Севастополе, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает управление МЧС... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T08:40
2024-11-20T08:40
2024-11-20T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали 23 жильца из горящего пятиэтажного дома в Севастополе, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает управление МЧС по региону.Рано утром в среду в пятиэтажном жилом доме на улице Хрусталева в Севастополе произошло возгорание, из здания начали выводить жильцов.Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи. На данную минуту, по данным МЧС, пожар охватил балконы на пятом этаже.На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники.Причины возгорания устанавливаются, процесс контролирует прокуратура города. По информации пресс-службы надзорного ведомства, на место происшествия для координации действий правоохранителей и экстренных служб выехал прокурор Ленинского района Севастополя Антон Кугатов. Он также проконтролирует своевременное оказание помощи эвакуированным гражданам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснула с сигаретой в постели: сотрудники МЧС спасли женщину в КрымуНа пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, мчс севастополя, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Из горящей пятиэтажки в Севастополе эвакуировали более 20 человек
В Севастополе из горящего дома на улице Хрусталева эвакуировали 23 жильца – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали 23 жильца из горящего пятиэтажного дома в Севастополе, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Рано утром в среду
в пятиэтажном жилом доме на улице Хрусталева в Севастополе произошло возгорание, из здания начали выводить жильцов.
Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи. На данную минуту, по данным МЧС, пожар охватил балконы на пятом этаже.
"На пожаре по улице Хрусталева спасены 23 человека, в том числе 1 ребенок", – говорится в сообщении ведомства.
На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники.
Причины возгорания устанавливаются, процесс контролирует прокуратура города. По информации пресс-службы надзорного ведомства, на место происшествия для координации действий правоохранителей и экстренных служб выехал прокурор Ленинского района Севастополя Антон Кугатов. Он также проконтролирует своевременное оказание помощи эвакуированным гражданам.
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