https://crimea.ria.ru/20241120/iz-goryaschey-pyatietazhki-v-sevastopole-evakuirovali-bolee-20-chelovek-1141988082.html

Из горящей пятиэтажки в Севастополе эвакуировали более 20 человек

Из горящей пятиэтажки в Севастополе эвакуировали более 20 человек - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Из горящей пятиэтажки в Севастополе эвакуировали более 20 человек

Спасатели эвакуировали 23 жильца из горящего пятиэтажного дома в Севастополе, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает управление МЧС... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T08:40

2024-11-20T08:40

2024-11-20T08:40

севастополь

новости

мчс севастополя

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141987915_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_a3d94fa15b1fde40547b0fff16814c0f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали 23 жильца из горящего пятиэтажного дома в Севастополе, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает управление МЧС по региону.Рано утром в среду в пятиэтажном жилом доме на улице Хрусталева в Севастополе произошло возгорание, из здания начали выводить жильцов.Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи. На данную минуту, по данным МЧС, пожар охватил балконы на пятом этаже.На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники.Причины возгорания устанавливаются, процесс контролирует прокуратура города. По информации пресс-службы надзорного ведомства, на место происшествия для координации действий правоохранителей и экстренных служб выехал прокурор Ленинского района Севастополя Антон Кугатов. Он также проконтролирует своевременное оказание помощи эвакуированным гражданам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснула с сигаретой в постели: сотрудники МЧС спасли женщину в КрымуНа пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, мчс севастополя, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар