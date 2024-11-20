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В Севастополе горит многоэтажка – идет эвакуация жильцов - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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В Севастополе горит многоэтажка – идет эвакуация жильцов
В Севастополе горит многоэтажка – идет эвакуация жильцов - РИА Новости Крым, 20.11.2024
В Севастополе горит многоэтажка – идет эвакуация жильцов
В Севастополе горит многоквартирный дом на улице Хрусталева, спасатели эвакуируют жильцов из задымленных помещений. Об этом сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе горит многоквартирный дом на улице Хрусталева, спасатели эвакуируют жильцов из задымленных помещений. Об этом сообщает управление МЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в среду в 7:12.В воскресенье в Ростовской области на пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей.В тот же день в Новосибирской области при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей, отец и двое сыновей смогли самостоятельно выбраться из горящего жилища.А в горящей квартире в многоквартирном доме в Феодосии погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснула с сигаретой в постели: сотрудники МЧС спасли женщину в КрымуНа пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
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РИА Новости Крым
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4.7
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В Севастополе горит многоэтажка – идет эвакуация жильцов

В Севастополе эвакуируют жильцов из горящего многоквартирного дома – МЧС

08:11 20.11.2024 (обновлено: 08:39 20.11.2024)
 
© МЧС РоссииПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе горит многоквартирный дом на улице Хрусталева, спасатели эвакуируют жильцов из задымленных помещений. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в среду в 7:12.

"К месту оперативно прибыли силы МЧС России. Установили, что горят балконы со второго по четвертый этаж. Проводится эвакуация людей из задымленных помещений", говорится в сообщении.

В воскресенье в Ростовской области на пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей.
В тот же день в Новосибирской области при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей, отец и двое сыновей смогли самостоятельно выбраться из горящего жилища.
А в горящей квартире в многоквартирном доме в Феодосии погиб мужчина.
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