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В Севастополе горит многоэтажка – идет эвакуация жильцов

В Севастополе горит многоэтажка – идет эвакуация жильцов - РИА Новости Крым, 20.11.2024

В Севастополе горит многоэтажка – идет эвакуация жильцов

В Севастополе горит многоквартирный дом на улице Хрусталева, спасатели эвакуируют жильцов из задымленных помещений. Об этом сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T08:11

2024-11-20T08:11

2024-11-20T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе горит многоквартирный дом на улице Хрусталева, спасатели эвакуируют жильцов из задымленных помещений. Об этом сообщает управление МЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в среду в 7:12.В воскресенье в Ростовской области на пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей.В тот же день в Новосибирской области при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей, отец и двое сыновей смогли самостоятельно выбраться из горящего жилища.А в горящей квартире в многоквартирном доме в Феодосии погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснула с сигаретой в постели: сотрудники МЧС спасли женщину в КрымуНа пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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