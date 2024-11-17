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Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области

Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области

Двое малолетних детей погибли на пожаре в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T17:16

2024-11-17T17:16

2024-11-17T17:16

ростовская область

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Двое малолетних детей погибли на пожаре в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщили в МЧС России.Жертвами пожара стали мальчики двух и четырех лет.Когда огонь охватил помещения, отец был во дворе, а дети внутри, и спасти их вовремя мужчина не успел, так как пожарного извещателя, подающего сигналы при задымлении, в доме не было, уточнили в ведомстве.Пламя на 15 квадратах потушили 12 спасателей и три единицы техники.В пятницу в Новосибирской области погибла мать и четверо детей.В ночь на воскресенье в горящей квартире в многоквартирном доме в Феодосии погиб человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснула с сигаретой в постели: сотрудники МЧС спасли женщину в КрымуНа пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, дети