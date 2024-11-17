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Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области
Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области
Двое малолетних детей погибли на пожаре в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T17:16
2024-11-17T17:16
ростовская область
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Двое малолетних детей погибли на пожаре в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщили в МЧС России.Жертвами пожара стали мальчики двух и четырех лет.Когда огонь охватил помещения, отец был во дворе, а дети внутри, и спасти их вовремя мужчина не успел, так как пожарного извещателя, подающего сигналы при задымлении, в доме не было, уточнили в ведомстве.Пламя на 15 квадратах потушили 12 спасателей и три единицы техники.В пятницу в Новосибирской области погибла мать и четверо детей.В ночь на воскресенье в горящей квартире в многоквартирном доме в Феодосии погиб человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснула с сигаретой в постели: сотрудники МЧС спасли женщину в КрымуНа пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ростовская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, дети
Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области

Двое маленьких детей погибли на пожаре в Сальске Ростовской области – МЧС

17:16 17.11.2024
 
© МЧС РоссииПожар в Ростовской области
Пожар в Ростовской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Двое малолетних детей погибли на пожаре в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщили в МЧС России.
Жертвами пожара стали мальчики двух и четырех лет.
Когда огонь охватил помещения, отец был во дворе, а дети внутри, и спасти их вовремя мужчина не успел, так как пожарного извещателя, подающего сигналы при задымлении, в доме не было, уточнили в ведомстве.
"Увидев огонь, мужчина вынес детей на улицу, но было поздно", – сообщили в МЧС.
Пламя на 15 квадратах потушили 12 спасателей и три единицы техники.
В пятницу в Новосибирской области погибла мать и четверо детей.
В ночь на воскресенье в горящей квартире в многоквартирном доме в Феодосии погиб человек.
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Ростовская областьПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Пожардети
 
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