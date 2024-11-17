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Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки украинского дрона по машине в Курской области и гибели главного редактора "Народной газеты". Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T17:47
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курская область
новости
теракт
терроризм
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки украинского дрона по машине в Курской области и гибели главного редактора "Народной газеты". Об этом сообщает официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.В воскресенье украинские боевики, используя беспилотник, снаряженный взрывным устройством, атаковали служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции, а также двое сотрудников "Народной газеты".По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к предусмотренной законом ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую областьВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителяВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные
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РИА Новости Крым
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курская область, новости, теракт, терроризм, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты

После гибели главного редактора курской газеты при атаке ВСУ заведено дело о теракте

17:47 17.11.2024 (обновлено: 17:48 17.11.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки украинского дрона по машине в Курской области и гибели главного редактора "Народной газеты". Об этом сообщает официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.
В воскресенье украинские боевики, используя беспилотник, снаряженный взрывным устройством, атаковали служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции, а также двое сотрудников "Народной газеты".

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими вооруженными формированиями теракта против мирного населения в Курской области... Военными следователями преступные действия боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований квалифицированы по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ", – сказано в сообщении.

По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к предусмотренной законом ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.
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Курская областьНовостиТерактТерроризмСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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