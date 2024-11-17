https://crimea.ria.ru/20241117/delo-o-terakte-zavedeno-posle-gibeli-glavnogo-redaktora-kurskoy-gazety-1141922751.html

Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты

Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты

Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки украинского дрона по машине в Курской области и гибели главного редактора "Народной газеты". Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T17:47

2024-11-17T17:47

2024-11-17T17:48

курская область

новости

теракт

терроризм

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки украинского дрона по машине в Курской области и гибели главного редактора "Народной газеты". Об этом сообщает официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.В воскресенье украинские боевики, используя беспилотник, снаряженный взрывным устройством, атаковали служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции, а также двое сотрудников "Народной газеты".По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к предусмотренной законом ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую областьВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителяВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, теракт, терроризм, ск рф (следственный комитет российской федерации)