https://crimea.ria.ru/20241117/delo-o-terakte-zavedeno-posle-gibeli-glavnogo-redaktora-kurskoy-gazety-1141922751.html
Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки украинского дрона по машине в Курской области и гибели главного редактора "Народной газеты". Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T17:47
2024-11-17T17:47
2024-11-17T17:48
курская область
новости
теракт
терроризм
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки украинского дрона по машине в Курской области и гибели главного редактора "Народной газеты". Об этом сообщает официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.В воскресенье украинские боевики, используя беспилотник, снаряженный взрывным устройством, атаковали служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции, а также двое сотрудников "Народной газеты".По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к предусмотренной законом ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую областьВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителяВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, новости, теракт, терроризм, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
После гибели главного редактора курской газеты при атаке ВСУ заведено дело о теракте
17:47 17.11.2024 (обновлено: 17:48 17.11.2024)