Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241102/vsu-atakovali-kurskuyu-oblast---raneny-chetyre-mirnykh-zhitelya-1141559208.html
ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя
ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя - РИА Новости Крым, 02.11.2024
ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T11:35
2024-11-02T11:51
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
алексей смирнов
происшествия
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.Всех четверых доставили в больницу.Накануне сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, при котором погибли два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВОПосле подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил делоВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, алексей смирнов, происшествия, обстрелы всу, новости
ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя

Четыре мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Курскую область

11:35 02.11.2024 (обновлено: 11:51 02.11.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
"Сегодня утром на территории Беловского района в результате атак со сторону ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Трое мужчин получили легкие ранения, еще один – средней тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.
Всех четверых доставили в больницу.
Накануне сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, при котором погибли два человека.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО
После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело
ВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУАлексей СмирновПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47Путин рассказал о главных ценностях Русского мира
11:40Шесть районов Крыма частично остались без воды
11:35ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя
11:07Лавров назвал последствия срыва договоренностей с РФ для Украины
10:59ВСУ атаковали дронами села Белгородской области – пострадал человек
10:44Рейд в Севастополе снова закрыли в целях безопасности
10:35В Киеве прогремели взрывы – в городе перебои со светом
10:23В Севастополе морской транспорт восстановил движение
10:08Часть Керчи осталась без света
09:44В Крыму из горящего дома эвакуировали мужчину
09:16В Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллионов туристов
09:03В Севастополе закрыли рейд
08:56Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войне
08:38Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажиры
08:28Патрушев в Крыму призвал создавать подводные беспилотники
08:17Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
08:00Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России
07:41США направляют на Ближний Восток дополнительные эсминцы и самолеты
07:18Над Крымом сбит вражеский беспилотник
07:08Села под Севастополем обесточат в субботу из-за неотложных работ на сетях
Лента новостейМолния