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ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя
ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя - РИА Новости Крым, 02.11.2024
ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T11:35
2024-11-02T11:35
2024-11-02T11:51
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
алексей смирнов
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.Всех четверых доставили в больницу.Накануне сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, при котором погибли два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВОПосле подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил делоВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, алексей смирнов, происшествия, обстрелы всу, новости
ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Курскую область
11:35 02.11.2024 (обновлено: 11:51 02.11.2024)