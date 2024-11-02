https://crimea.ria.ru/20241102/vsu-atakovali-kurskuyu-oblast---raneny-chetyre-mirnykh-zhitelya-1141559208.html

ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя

ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя - РИА Новости Крым, 02.11.2024

ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя

Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T11:35

2024-11-02T11:35

2024-11-02T11:51

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

алексей смирнов

происшествия

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.Всех четверых доставили в больницу.Накануне сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, при котором погибли два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВОПосле подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил делоВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, алексей смирнов, происшествия, обстрелы всу, новости