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ВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области
ВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области - РИА Новости Крым, 31.10.2024
ВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области
На курском направлении предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути. Об этом заявили в четверг в Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T13:20
2024-10-31T13:20
2024-10-31T13:30
министерство обороны рф
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На курском направлении предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути. Об этом заявили в четверг в Минобороны России.Потери противника при этом составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными, уточнили в российском оборонном ведомстве.Еще 30 человек, две боевые бронированные машины и два автомобиля.ВСУ потеряли в четырех безуспешных попытках контратаковать в направлении населенных пунктов Дарьино, Новоивановка и Плехово, добавили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской областиВСУ на бронемашинах пытались прорваться через границу в Курской областиМорпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области
Российские войска предотвратили прорыв госграницы ВСУ в Курской области
13:20 31.10.2024 (обновлено: 13:30 31.10.2024)