https://crimea.ria.ru/20241031/vsu-pytalis-prorvatsya-cherez-gosgranitsu-v-kurskoy-oblasti-1141505777.html

ВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области

ВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области - РИА Новости Крым, 31.10.2024

ВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области

На курском направлении предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути. Об этом заявили в четверг в Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T13:20

2024-10-31T13:20

2024-10-31T13:30

министерство обороны рф

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На курском направлении предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути. Об этом заявили в четверг в Минобороны России.Потери противника при этом составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными, уточнили в российском оборонном ведомстве.Еще 30 человек, две боевые бронированные машины и два автомобиля.ВСУ потеряли в четырех безуспешных попытках контратаковать в направлении населенных пунктов Дарьино, Новоивановка и Плехово, добавили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской областиВСУ на бронемашинах пытались прорваться через границу в Курской областиМорпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу