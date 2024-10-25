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ВСУ на бронемашинах пытались прорваться через границу в Курской области
ВСУ на бронемашинах пытались прорваться через границу в Курской области - РИА Новости Крым, 25.10.2024
ВСУ на бронемашинах пытались прорваться через границу в Курской области
Вооруженные силы России в боях на территории Курской области за минувшие сутки уничтожили более 300 боевиков ВСУ, еще четверо солдат противника сдались в плен... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T15:01
2024-10-25T15:01
2024-10-25T15:01
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
курская область
новости сво
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в боях на территории Курской области за минувшие сутки уничтожили более 300 боевиков ВСУ, еще четверо солдат противника сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Север" отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль.Кроме того, армией России была предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, добавили в оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет55 украинских боевиков сдались в плен за неделюСитуация в Курской области: ВСУ потеряли более 340 боевиков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ на бронемашинах пытались прорваться через границу в Курской области
В Курской области отражены пять контратак ВСУ и попытка прорыва через границу
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в боях на территории Курской области за минувшие сутки уничтожили более 300 боевиков ВСУ, еще четверо солдат противника сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль.
Кроме того, армией России была предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, добавили в оборонном ведомстве.
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