https://crimea.ria.ru/20241122/kak-zaschitit-naberezhnye-kryma-ot-shtormov-1142046547.html

Как защитить набережные Крыма от штормов

Как защитить набережные Крыма от штормов - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Как защитить набережные Крыма от штормов

Крыму необходима государственная программа для анализа состояния всех берегоукрепительных сооружений, защищающих побережье от штормов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T07:26

2024-11-22T07:26

2024-11-22T09:09

радио "спутник в крыму"

крым

набережные крыма

набережная

игорь вахрушев

штормовое предупреждение

погода в крыму

крымская погода

мнения

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138531327_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_e3e750cffc5eb208f79a6b516d7afad5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Крыму необходима государственная программа для анализа состояния всех берегоукрепительных сооружений, защищающих побережье от штормов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Он пояснил, что многие сооружения, прежде всего на Южном берегу, довольно старые, а изменение климата обещает самые разные капризы погоды.Их процент изношенности не сегодняшний день неизвестен, добавил он."Но восстановить имеющуюся систему проще, чем создавать новую с нуля. Это сложный процесс. Одно из самых дорогих строительств связано с борьбой с опасными природными явлениями", – заметил Вахрушев.Поэтому откладывать в долгий ящик вопрос реконструкции таких объектов нельзя, считает Вахрушев. Но этому должно предшествовать комплексное исследование территорий.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 миллиарда рублей. На ремонт разрушенной штормом набережной в Севастополе Кабмин РФ выделил более 700 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят объекты берегоукрепления в СимеизеНабережная с нуля: новый объект по поручению президента строят в КрымуКогда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, набережные крыма, набережная, игорь вахрушев, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, мнения, новости крыма