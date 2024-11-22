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Как защитить набережные Крыма от штормов - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Как защитить набережные Крыма от штормов
Как защитить набережные Крыма от штормов - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Как защитить набережные Крыма от штормов
Крыму необходима государственная программа для анализа состояния всех берегоукрепительных сооружений, защищающих побережье от штормов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T07:26
2024-11-22T09:09
радио "спутник в крыму"
крым
набережные крыма
набережная
игорь вахрушев
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымская погода
мнения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Крыму необходима государственная программа для анализа состояния всех берегоукрепительных сооружений, защищающих побережье от штормов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Он пояснил, что многие сооружения, прежде всего на Южном берегу, довольно старые, а изменение климата обещает самые разные капризы погоды.Их процент изношенности не сегодняшний день неизвестен, добавил он."Но восстановить имеющуюся систему проще, чем создавать новую с нуля. Это сложный процесс. Одно из самых дорогих строительств связано с борьбой с опасными природными явлениями", – заметил Вахрушев.Поэтому откладывать в долгий ящик вопрос реконструкции таких объектов нельзя, считает Вахрушев. Но этому должно предшествовать комплексное исследование территорий.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 миллиарда рублей. На ремонт разрушенной штормом набережной в Севастополе Кабмин РФ выделил более 700 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят объекты берегоукрепления в СимеизеНабережная с нуля: новый объект по поручению президента строят в КрымуКогда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе
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крым, набережные крыма, набережная, игорь вахрушев, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, мнения, новости крыма
Как защитить набережные Крыма от штормов

Крыму нужна госпрограмма для анализа состояния всех набережных – эксперт

07:26 22.11.2024 (обновлено: 09:09 22.11.2024)
 
© РИА Новости КрымБлагоустройство бухты Маленького капитана в селе Веселое
Благоустройство бухты Маленького капитана в селе Веселое - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Крыму необходима государственная программа для анализа состояния всех берегоукрепительных сооружений, защищающих побережье от штормов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
Он пояснил, что многие сооружения, прежде всего на Южном берегу, довольно старые, а изменение климата обещает самые разные капризы погоды.
"На Южном берегу у нас пляжи примкнутого, неполного профиля. Здесь берегоукрепления сохраняют карту пляжа, формируют тот, который удобен для использования в туризме. И все они построены в 1960-1970 годы", – сказал Вахрушев.
Их процент изношенности не сегодняшний день неизвестен, добавил он.
"Но восстановить имеющуюся систему проще, чем создавать новую с нуля. Это сложный процесс. Одно из самых дорогих строительств связано с борьбой с опасными природными явлениями", – заметил Вахрушев.
Поэтому откладывать в долгий ящик вопрос реконструкции таких объектов нельзя, считает Вахрушев. Но этому должно предшествовать комплексное исследование территорий.

"Нужна глобальная географическая государственная программа, которая позволит проанализировать состояние всех берегоукреплений. Многие находятся в неизвестном состоянии, при этом работают", – заключил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 миллиарда рублей.
На ремонт разрушенной штормом набережной в Севастополе Кабмин РФ выделил более 700 млн рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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