https://crimea.ria.ru/20240305/kogda-dostroyat-obekty-beregoukrepleniya-v-simeize-1135424975.html

Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе

Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе

Реконструкцию и строительство берегоукрепительных сооружений в южнобережном поселке Симеиз завершат до конца этого года, сообщила глава администрации Ялты Янина РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T15:32

2024-03-05T15:32

2024-03-05T15:47

симеиз

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реконструкция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Реконструкцию и строительство берегоукрепительных сооружений в южнобережном поселке Симеиз завершат до конца этого года, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Она добавила, что в зоне реконструкции объектов берегоукрепления планируется оборудовать пляж. Власти рассматривают варианты обеспечения удобного доступа к нему в будущем.Реконструкция берегоукрепительных сооружений в Симеизе реализуется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". К работам приступили в апреле 2021 года. Стоимость контракта – более 300 миллионов рублей.В феврале 2021 года в Симеизе завершили реконструкцию берегоукрепительных сооружений пляжа "Пионер", которая велась с сентября 2018 года. Стоимость контракта составила 258 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят набережную Судака после штормаЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоКогда будет открыта набережная Терешковой в Евпатории

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