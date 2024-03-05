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Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе
Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе
Реконструкцию и строительство берегоукрепительных сооружений в южнобережном поселке Симеиз завершат до конца этого года, сообщила глава администрации Ялты Янина РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T15:32
2024-03-05T15:32
2024-03-05T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Реконструкцию и строительство берегоукрепительных сооружений в южнобережном поселке Симеиз завершат до конца этого года, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Она добавила, что в зоне реконструкции объектов берегоукрепления планируется оборудовать пляж. Власти рассматривают варианты обеспечения удобного доступа к нему в будущем.Реконструкция берегоукрепительных сооружений в Симеизе реализуется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". К работам приступили в апреле 2021 года. Стоимость контракта – более 300 миллионов рублей.В феврале 2021 года в Симеизе завершили реконструкцию берегоукрепительных сооружений пляжа "Пионер", которая велась с сентября 2018 года. Стоимость контракта составила 258 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят набережную Судака после штормаЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоКогда будет открыта набережная Терешковой в Евпатории
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симеиз, ялта, янина павленко, новости крыма, крым, берегоукрепительные сооружения, реконструкция
Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе
Объекты берегоукрепления в Симеизе достроят до конца 2024 года – мэр Ялты Павленко
15:32 05.03.2024 (обновлено: 15:47 05.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Реконструкцию и строительство берегоукрепительных сооружений в южнобережном поселке Симеиз завершат до конца этого года, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Сегодня до вечера работаю на выезде в Симеизе... Там в рамках федеральной целевой программы (госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года – ред.) идут работы по реконструкции берегоукрепительных сооружений. Срок – до конца года", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она добавила, что в зоне реконструкции объектов берегоукрепления планируется оборудовать пляж. Власти рассматривают варианты обеспечения удобного доступа к нему в будущем.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений в Симеизе реализуется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". К работам приступили в апреле 2021 года. Стоимость контракта – более 300 миллионов рублей.
В феврале 2021 года в Симеизе завершили реконструкцию берегоукрепительных сооружений пляжа "Пионер", которая велась с сентября 2018 года. Стоимость контракта составила 258 млн рублей.
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