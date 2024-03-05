Рейтинг@Mail.ru
Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240305/kogda-dostroyat-obekty-beregoukrepleniya-v-simeize-1135424975.html
Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе
Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе
Реконструкцию и строительство берегоукрепительных сооружений в южнобережном поселке Симеиз завершат до конца этого года, сообщила глава администрации Ялты Янина РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T15:32
2024-03-05T15:47
симеиз
ялта
янина павленко
новости крыма
крым
берегоукрепительные сооружения
реконструкция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135425252_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_06c234f5251b6fa71437c14004052e56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Реконструкцию и строительство берегоукрепительных сооружений в южнобережном поселке Симеиз завершат до конца этого года, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Она добавила, что в зоне реконструкции объектов берегоукрепления планируется оборудовать пляж. Власти рассматривают варианты обеспечения удобного доступа к нему в будущем.Реконструкция берегоукрепительных сооружений в Симеизе реализуется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". К работам приступили в апреле 2021 года. Стоимость контракта – более 300 миллионов рублей.В феврале 2021 года в Симеизе завершили реконструкцию берегоукрепительных сооружений пляжа "Пионер", которая велась с сентября 2018 года. Стоимость контракта составила 258 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят набережную Судака после штормаЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоКогда будет открыта набережная Терешковой в Евпатории
симеиз
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135425252_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a0a618a236239f57cd0b0b7c1fcc8ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симеиз, ялта, янина павленко, новости крыма, крым, берегоукрепительные сооружения, реконструкция
Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе

Объекты берегоукрепления в Симеизе достроят до конца 2024 года – мэр Ялты Павленко

15:32 05.03.2024 (обновлено: 15:47 05.03.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоБерегоукрепления в Симеизе
Берегоукрепления в Симеизе
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Реконструкцию и строительство берегоукрепительных сооружений в южнобережном поселке Симеиз завершат до конца этого года, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Сегодня до вечера работаю на выезде в Симеизе... Там в рамках федеральной целевой программы (госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года – ред.) идут работы по реконструкции берегоукрепительных сооружений. Срок – до конца года", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она добавила, что в зоне реконструкции объектов берегоукрепления планируется оборудовать пляж. Власти рассматривают варианты обеспечения удобного доступа к нему в будущем.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений в Симеизе реализуется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". К работам приступили в апреле 2021 года. Стоимость контракта – более 300 миллионов рублей.
В феврале 2021 года в Симеизе завершили реконструкцию берегоукрепительных сооружений пляжа "Пионер", которая велась с сентября 2018 года. Стоимость контракта составила 258 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда восстановят набережную Судака после шторма
Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко
Когда будет открыта набережная Терешковой в Евпатории
 
СимеизЯлтаЯнина ПавленкоНовости КрымаКрымБерегоукрепительные сооруженияРеконструкция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:21"Печеньки" закончились: Нуланд покидает Госдеп США
17:02Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего ЧФ Соколова
16:43ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК
16:22В Крыму возможен новый подъем заболевания ОРВИ и гриппа
16:14Общественники Крыма автоматизировали наблюдение за выборами президента
16:04Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области
15:59Потери ВСУ за сутки превысили 1000 боевиков
15:43ВСУ потеряли еще один истребитель и 112 беспилотников
15:32Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе
15:05ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок
14:50COVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализаций
14:04Крымчанин попытался сжечь знакомого из-за ревности
13:56Шойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212
13:49Названа численность женщин-военнослужащих в ВС России
13:39Поезда в Крым и из Крыма идут с опозданием – время ожидания
13:12Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО
13:04После бегства из Авдеевки ВСУ не дали закрепиться на новом рубеже
12:57Севастополец поджег квартиру с людьми – возбуждено дело
12:52В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой дом
12:34На перегоне в Самаре возобновили движение поездов
Лента новостейМолния