https://crimea.ria.ru/20240213/yaltu-zhdut-grandioznye-peremeny-intervyu-s-yaninoy-pavlenko-1134911016.html

Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко

Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко

В Ялте отремонтируют более 400 километров уличной дорожной сети, построят новые детские сады, школы, спортивные залы, откроют новые ФАПы. Масштабное... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T19:00

2024-02-13T19:00

2024-02-13T19:46

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крым

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спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Ялте отремонтируют более 400 километров уличной дорожной сети, построят новые детские сады, школы, спортивные залы, откроют новые ФАПы. Масштабное преображение ожидает Алупку: здесь реставрируют не только Воронцовский дворец и парк, но и всю историческую часть города. Об этом рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко, которая ответила на все вопросы РИА Новости Крым, включая самые острые и неудобные.Что планируют построить в 2024 году– Янина Петровна, давайте начнем с планов на 2024 год. Что будет построено в Ялте, планируются ли какие-то масштабные проекты?– Если говорить обо всех объектах, то у нас просто не хватит времени, поэтому я назову вам основные. У нас ни один год не остается без строительства спортивного сооружения. Два года назад был открыт стадион "Авангард", который сегодня привлекает просто тысячи людей. Тогда же зал для художественной гимнастики, в прошлом году открыли зал для занятий единоборствами. В этом году за счет муниципального и республиканского бюджетов мы проектируем большой, красивый зал, чтобы там можно было проводить соревнования республиканского уровня по игровым видам спорта.На старте еще два серьезных проекта, по программе "Формирование комфортной городской среды" мы реализуем великолепный проект сквера на улице Сеченова и проект "Милютинский парк", который будет реализован за средства гранта. Мы победили во Всероссийском конкурсе "Малые города" Минстроя РФ и приступаем уже фактически к выполнению работ.Скоро откроется новый уникальный детский сад на 230 мест на перекрестке улиц Сеченова и Достоевского. Еще один очень важный проект для ялтинцев, которого жители ждали десятки лет, – это строительство общеобразовательной школы на улице Тимирязева, на 1100 мест.У нас также большое достижение по нацпроекту здравоохранения, мы открываем девять современнейших, оборудованных по первому слову фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, планируется капитальный ремонт большого красивого ялтинского культурного центра, где есть два полноценных зала, но, к сожалению, с момента своего рождения в конце 80-х годов он не видел никакого ремонта. Начало работ запланировано на 2024-2025 годы, но мы хотим пойти с опережением графика и закончить их в этом году. Одновременно перед ним за средства инвестора будет отремонтирована площадь с фонтаном.– Сейчас в Алупке проводятся очень масштабные работы по реконструкции. Расскажите, что мы там увидим по завершении.– Это очень большое достижение для нас, потому что мы с этим проектом победили во Всероссийском конкурсе на лучший туристический код города, и нам была выделена федеральная субсидия 215 миллионов рублей. Сейчас идет реконструкция всей территории Воронцовского дворца, поэтому мы приняли решение, что в это же время должны пройти работы в историческом центре Алупки, чтобы машины одновременно возили брусчатку. Там обустраиваются красивые променадные зоны, при этом мы приняли решение ограничить движение по центральной части Алупки и сделать ее пешеходной. Приводим в соответствие с нашим проектом фасады зданий, за это я искренне благодарю предпринимателей, у которых в собственности объекты капитального строительства. Это для того, чтобы люди могли полностью прийти и окунуться в атмосферу старины.Перед укладкой брусчатки были полностью заменены все сети водоснабжения и канализации. Мы пошли по программе "чистое небо" и убрали под землю все провода, которые просто большими клубками свисали со столбов. Это уже не в рамках проекта, а параллельно за счет муниципального бюджета и инвесторов.Набережные и берегоукрепительные сооружения– После так называемого "шторма века" в ноябре прошлого года в Крыму пострадало очень много набережных и берегоукрепительных сооружений. Какова ситуация в Ялте?– Действительно, это был сильнейший шторм. Моя мама помнит похожий по силе шторм в 1969 году, когда она оканчивала школу. К сожалению, стихия нанесла колоссальный ущерб нашим берегоукрепительным сооружениям. Все они были обследованы представителями министерства жилищной политики Республики Крым, "Инвест-строем", а также "Роскапстроем". В результате сегодня определен список из 58 берегоукрепительных сооружений, которые подлежат реконструкции либо капитальному ремонту. Сейчас мы ждем выделения денежных средств и поддержки от федерального центра из резервного фонда РФ, чтобы приступить к их восстановлению. Наша задача - чтобы в сезон этого года ни один населенный пункт не остался без пляжных территорий, потому что мы понимаем, что какую-то часть нам все-таки придется закрыть для проведения ремонтных работ.Из-за чрезвычайной ситуации в ноябре в Ялте сейчас происходят обрушения подпорных стен, в том числе в руслах рек. Часть работ по восстановлению мы проводим за счет муниципального бюджета и, конечно, также рассчитываем на поддержку республиканского и федерального центра.Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри– Вопрос достаточно проблемный – канатная дорога на Ай-Петри. Мы все очень ждем, когда же она наконец заработает.– Многолетние судебные тяжбы были с предыдущим арендатором. Но все они окончены, имущество передано Республике Крым и сегодня предоставлено другому инвестору, который имеет возможность превратить этот объект в настоящую туристическую жемчужину Южнобережья. Я думаю, совсем скоро он проведет отдельную презентацию новой комфортной среды для работы канатки.– А дорогу на плато Ай-Петри будут ремонтировать в связи с этим?– Делается все в комплексе. Буквально с марта "Крымавтодор" приступит к капитальному ремонту этой дороги и до конца года он должен быть завершен. На это время будет организовано реверсивное движение.– Ну и раз уж мы коснулись этой темы, улицы и междворовые проезды в Ялте планируется ремонтировать?– Главная цель в Ялте на этот год – это дороги без ям. У нас более 400 км улично-дорожной сети только городской, плюс дороги республиканского значения. Мы поменяли полностью весь состав руководства ЖКХ и ДЭУ, и была поставлена задача до конца года сделать все дороги. Речь, безусловно, идет не о капитальном ремонте, поскольку это полномочия Республики Крым, это делается за федеральные деньги. К слову сказать, в этом году будет сделано более 300 км дорог по Большой Ялте. Ну а маленькая уличная дорожная сеть – это переезды, проезды – все это будет ремонтироваться за счет муниципального бюджета. Ям на дорогах быть не должно.– Янина Петровна, недавно стало известно, что у Ялты появился новый побратим – город Гранада в Никарагуа. А сколько вообще у города осталось побратимов?– У Ялты более 30 городов-побратимов, и для нас это очень важно, потому что мы очень дружелюбные, как и все россияне. С нами сейчас приостановили побратимство Баден-Баден и Ницца, я подчеркиваю, приостановили, но не прекратили. Что касается Никарагуа и возможности подписания сейчас побратимских соглашений с Гаваной и с Карденасом – это муниципальное образование, куда входит известный во всем мире кубинский курорт Варадеро – это для нас очень важно. Куба и Никарагуа – это две станы, которые находятся в таком же положении, как и крымчане, когда международное сообщество не хочет признавать их право на самоопределение, и очень приятно, что мы поддерживаем друг друга. Очень важно, чтобы как можно больше членов мирового сообщества знали правду о Крыме.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровая чистка в Ялте: Павленко уволила глав управляющих компанийСколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца годаРотару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетания

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

ялта, крым, новости крыма, янина павленко, интервью, ремонт и строительство дорог в крыму, спорт, благоустройство, реализация нацпроектов в крыму