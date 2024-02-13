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Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри станет короче: нижнюю станцию закроют - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри станет короче: нижнюю станцию закроют
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри станет короче: нижнюю станцию закроют - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри станет короче: нижнюю станцию закроют
Знаменитая ялтинская канатная дорога будет запущена в июле, но только со средней станции "Сосновый бор". Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T12:48
2024-02-13T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Знаменитая ялтинская канатная дорога будет запущена в июле, но только со средней станции "Сосновый бор". Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко."Буквально вчера у нас с инвестором прошло совещание, главная задача - запустить этот туристически привлекательный объект, потому что он пользовался большой популярностью. Еще раз напомню, что канатная дорога уникальная, аналогов ей в мире не существует, и я думаю, что уже с июля мы однозначно ее запустим, - сказала Павленко. При этом она подчеркнула, что канатка будет начинаться не с нижней станции, как это происходило ранее, а со средней площадки. "В Мисхоре у нас постоянно возникал коллапс с движением транспорта, поскольку там очень узкое "горлышко" и очень большое количество автотранспорта", - пояснила мэр."Мы делаем все в комплексе, и буквально с марта "Крымавтодор" приступит уже к капитальному ремонту этой дороги. До конца года он должен быть завершен. На это время будет организовано реверсивное движение, дорога в этом году будет сделана", - сказала Янина Павленко.Ялтинская канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" ранее была собственностью города. Между администрацией Ялты и прежним арендатором этого объекта происходили многолетние тяжбы, которые сейчас завершены."Вы знаете, это объект повышенной опасности, - напомнила глава Ялты. - Запустить объект, который может принести вред жизни и здоровью человека, - администрация этого никогда бы не допустила. И в связи с непригодным для эксплуатации канатной дороги состоянием как раз и нужен был инвестор, который вкладывает колоссальные средства в то, чтобы привести ее в нормативное состояние, чтобы люди могли по ней безопасно передвигаться".В начале 2023 года Корпорация развития Республики Крым сообщала, что канатной дороге Мисхор – Ай-Петри предстоит масштабная реновация. В рамках проекта предполагалось автоматизировать системы безопасности, провести ремонтно-восстановительные работы на строительных конструкциях и технологическом оборудовании. Новый инвестор взял на себя обязательства сохранить старые и создать 20 новых рабочих мест, заняться благоустройством территории и участвовать в развитии социальной инфраструктуры города.Полная версия эксклюзивного интервью главы администрации Ялты будет опубликована на сайте РИА Новости Крым в 19:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатная дорога на зубцы Ай-Петри заработает в следующем годуЯрмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест"На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
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Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри станет короче: нижнюю станцию закроют

Знаменитую ялтинскую канатную дорогу запустят со средней станции - Павленко

12:48 13.02.2024 (обновлено: 12:53 13.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Знаменитая ялтинская канатная дорога будет запущена в июле, но только со средней станции "Сосновый бор". Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Буквально вчера у нас с инвестором прошло совещание, главная задача - запустить этот туристически привлекательный объект, потому что он пользовался большой популярностью. Еще раз напомню, что канатная дорога уникальная, аналогов ей в мире не существует, и я думаю, что уже с июля мы однозначно ее запустим, - сказала Павленко.
При этом она подчеркнула, что канатка будет начинаться не с нижней станции, как это происходило ранее, а со средней площадки.
"В Мисхоре у нас постоянно возникал коллапс с движением транспорта, поскольку там очень узкое "горлышко" и очень большое количество автотранспорта", - пояснила мэр.
По словам главы администрации, канатная дорога станет частью комплексного туристического проекта, который будет реализован на плато Ай-Петри. Его концепция вскоре будет презентована инвестором. Для развития туризма на плато также будет отремонтирована автомобильная дорога.
"Мы делаем все в комплексе, и буквально с марта "Крымавтодор" приступит уже к капитальному ремонту этой дороги. До конца года он должен быть завершен. На это время будет организовано реверсивное движение, дорога в этом году будет сделана", - сказала Янина Павленко.
Ялтинская канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" ранее была собственностью города. Между администрацией Ялты и прежним арендатором этого объекта происходили многолетние тяжбы, которые сейчас завершены.
"Вы знаете, это объект повышенной опасности, - напомнила глава Ялты. - Запустить объект, который может принести вред жизни и здоровью человека, - администрация этого никогда бы не допустила. И в связи с непригодным для эксплуатации канатной дороги состоянием как раз и нужен был инвестор, который вкладывает колоссальные средства в то, чтобы привести ее в нормативное состояние, чтобы люди могли по ней безопасно передвигаться".
В начале 2023 года Корпорация развития Республики Крым сообщала, что канатной дороге Мисхор – Ай-Петри предстоит масштабная реновация. В рамках проекта предполагалось автоматизировать системы безопасности, провести ремонтно-восстановительные работы на строительных конструкциях и технологическом оборудовании. Новый инвестор взял на себя обязательства сохранить старые и создать 20 новых рабочих мест, заняться благоустройством территории и участвовать в развитии социальной инфраструктуры города.
Полная версия эксклюзивного интервью главы администрации Ялты будет опубликована на сайте РИА Новости Крым в 19:00.
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