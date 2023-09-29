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Ярмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест"
Ярмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест" - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Ярмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест"
В последнюю субботу сентября в горах крымского Южнобережья устроят ярмарку, бесплатные экскурсии, пленэры и мастер классы в рамках эколого-просветительского... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T06:45
2023-09-29T06:45
2023-09-29T06:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В последнюю субботу сентября в горах крымского Южнобережья устроят ярмарку, бесплатные экскурсии, пленэры и мастер классы в рамках эколого-просветительского фестиваля "Ай-Петри Фест". Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".Участники смогут посетить выставку-ярмарку народных ремесел, отправиться на бесплатные экскурсии к зубцам Ай-Петри и Ялтинской пещере, принять участие в экологических мастер-классах и самостоятельно изготовить изделия из глины, кожи и других природных материалов, также организаторы обещают пленэры, самые разные активности для детей и взрослых, посещение заповедных станций и многое другое. Музыкальное оформление фестиваля - кавер-группа "Курага".Фестиваль пройдет на площадке кордон "Ай-Петри", в трех километрах от верхней станции канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри", 30 сентября с 11 до 18 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир""КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературуВкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями
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ай-петри, крым, новости крыма, культура, общество, новости, ялта, канатная дорога на ай-петри
Ярмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест"
"Заповедный Крым": на Ай-Петри пройдет эколого-просветительский фестиваль
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В последнюю субботу сентября в горах крымского Южнобережья устроят ярмарку, бесплатные экскурсии, пленэры и мастер классы в рамках эколого-просветительского фестиваля "Ай-Петри Фест". Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".
"Фестиваль задуман как мероприятие, направленное на популяризацию знаний об особо охраняемых природных территориях "Заповедного Крыма", о краеведении и туристической привлекательности региона, о народных ремеслах Ялты и Крыма", - заявляют в пресс-службе.
Участники смогут посетить выставку-ярмарку народных ремесел, отправиться на бесплатные экскурсии к зубцам Ай-Петри и Ялтинской пещере, принять участие в экологических мастер-классах и самостоятельно изготовить изделия из глины, кожи и других природных материалов, также организаторы обещают пленэры, самые разные активности для детей и взрослых, посещение заповедных станций и многое другое. Музыкальное оформление фестиваля - кавер-группа "Курага".
Фестиваль пройдет на площадке кордон "Ай-Петри", в трех километрах от верхней станции канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри", 30 сентября с 11 до 18 часов.
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