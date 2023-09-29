https://crimea.ria.ru/20230929/yarmarka-ekskursii-plenery-v-krymu-proydet-ay-petri-fest-1131733158.html

Ярмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест"

Ярмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест" - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Ярмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест"

В последнюю субботу сентября в горах крымского Южнобережья устроят ярмарку, бесплатные экскурсии, пленэры и мастер классы в рамках эколого-просветительского... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T06:45

2023-09-29T06:45

2023-09-29T06:45

ай-петри

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канатная дорога на ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В последнюю субботу сентября в горах крымского Южнобережья устроят ярмарку, бесплатные экскурсии, пленэры и мастер классы в рамках эколого-просветительского фестиваля "Ай-Петри Фест". Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".Участники смогут посетить выставку-ярмарку народных ремесел, отправиться на бесплатные экскурсии к зубцам Ай-Петри и Ялтинской пещере, принять участие в экологических мастер-классах и самостоятельно изготовить изделия из глины, кожи и других природных материалов, также организаторы обещают пленэры, самые разные активности для детей и взрослых, посещение заповедных станций и многое другое. Музыкальное оформление фестиваля - кавер-группа "Курага".Фестиваль пройдет на площадке кордон "Ай-Петри", в трех километрах от верхней станции канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри", 30 сентября с 11 до 18 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир""КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературуВкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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